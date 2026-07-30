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ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടാൻ കേന്ദ്രവും; ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടു മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. 100 ആഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

DRUG CAMPAIGN LAUNCH MANSUKH MANDAVIYA ISSUE OF DRUG ABUSE PM NARENDRA MODI DRUG CAMPAIGN
Mansukh Mandaviya (File IANS)
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By PTI

Published : July 30, 2026 at 5:51 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവും അനുബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളും തടയുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യ, കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ വ്യാഴാഴ്‌ച അറിയിച്ചു. 100 ആഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ അവബോധം വളർത്തുന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രഥമിക ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്കമതാക്കി.

രാജ്യസഭയിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'വിക്ഷിത് ഭാരത് സങ്കൽപ്പ് അഭിയാൻ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാമ്പയിനിൽ കായിക മത്സരങ്ങൾ, ധ്യാന സെഷനുകൾ, നാടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കലാ- കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നും മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 2 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

രാജ്യത്തെ മയക്കുമരുന്ന് രഹിതരാകാനും മറ്റുള്ളവരെ മയക്കുമരുന്ന് മുക്തരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു കോടിയിലധികം യുവാക്കളെ പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ‘നാഷ മുക്തി’ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുവജനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ മുൻകൈയായ എം വൈ ഭാരത് എന്ന യുവജന കേന്ദ്രീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് കാമ്പയിൻ നയിക്കുക. യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ, വ്യാവസായിക അസോസിയേഷനുകൾ, 125 ലധികം ആത്മീയ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.

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ഇത് രാജ്യത്തെ ലഹരി വസ്‌തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൊതു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി മാറും. നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ലഹരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും നാം ഓരോരുത്തരും പ്രയത്‌നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മുഴുവൻ സമൂഹവും ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

DRUG CAMPAIGN LAUNCH
MANSUKH MANDAVIYA
ISSUE OF DRUG ABUSE
PM NARENDRA MODI DRUG CAMPAIGN
NATIONWIDE CAMPAIGN AGAINST DRUG

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