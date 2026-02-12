പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് ഇനി പുതിയ മേല്വിലാസം;'സേവാ തീർത്ഥ്' , കർത്തവ്യഭവൻ 1, 2 എന്നിവ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
നാളെ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില് നടക്കുന്ന അവസാന യോഗം.
Published : February 12, 2026 at 8:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഓഫിസ് സമുച്ചയം ഇനി 'സേവാ തീർത്ഥ്' എന്ന് അറിയപ്പെടും. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൻ്റെ പേര് സേവാ തീർത്ഥ് എന്ന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് സേവാ തീർത്ഥവും കർതവ്യ ഭവൻ -1 ഉം 2 ഉം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് സേവാ തീർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിയെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഇന്ത്യയുടെ ഭരണനിർവ്വഹണ ഘടനയിൽ ഒരു പരിവർത്തന നാഴികക്കല്ലായി ഈ ഉദ്ഘാടനം അടയാളപ്പെടുത്തും. ആധുനികവും കാര്യക്ഷമവും പ്രാപ്യവും പൗരകേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ഭരണ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും" പിഎംഒ പറഞ്ഞു.
"പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ആധുനികവും ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായതുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവയുമാണ്. ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടും. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിരവധി പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫിസുകളും മന്ത്രാലയങ്ങളും പഴകിയ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് പ്രവര്ത്തിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ചിതറിക്കിടക്കൽ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതില് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു വര്ധിച്ച് വരുന്ന അറ്റകുറ്റപണികളും പുതിയ ഓഫിസിലേക്ക് നയിച്ചു" പിഎംഒ പറഞ്ഞു.
കർതവ്യ ഭവൻ 1 , 2
കർതവ്യ ഭവൻ 1 , 2 എന്നിവയില് നിരവധി ഓഫിസുകള് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഫോര് സ്റ്റാർ രീതിയിലാണ് ഈ സമുച്ചയങ്ങള് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സമുച്ചയങ്ങളിലും ഡിജിറ്റല് ഓഫിസുകള് പൊതു ഇൻ്റർഫേസ് സോണുകൾ എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണം സഹകരണം, കാര്യക്ഷമത, സുഗമമായ ഭരണം, ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം, നിയമ-നീതി മന്ത്രാലയം, വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം, കൃഷി-കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, രാസവസ്തുക്കൾ-വളം മന്ത്രാലയം, ഗോത്രകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവയാണ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്.
പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇവ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പിഎംഒ പറഞ്ഞു. സ്മാർട്ട് ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ, നിരീക്ഷണ ശൃംഖലകൾ, വിപുലമായ അടിയന്തര സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടത്തെ സവിശേതയാണ്. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സന്ദർശകർക്കും വളരെ സുരക്ഷിതവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് പിഎംഒ പറയുന്നു.
Also Read:തൊഴിലില്ലായ്മയില് വന് കുറവെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്മ്മലാ സീതാരാമന്, വനിതകളുടെ തൊഴില് പങ്കാളിത്തം ഇരട്ടിയായെന്നും അവകാശവാദം