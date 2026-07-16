ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും; വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
ആധുനിക റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർച്ചയുടെയും സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ.
By PTI
Published : July 16, 2026 at 2:35 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നാളെ ഹരിയാനയിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ജിന്ദിനും സോണിപത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിന്ദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പവർ ട്രെയിൻ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. ഇതോടെ, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഹൈഡ്രജൻ പവർ ട്രെയിനുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും.
പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ട്രെയിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. ആധുനിക റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർച്ചയുടെയും സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്.
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ഹൈഡ്രജനെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെൽ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ട്രെയിനിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമായി ജലബാഷ്പം മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത് പ്രവർത്തന സമയത്ത് കാർബൺ ഉദ്വമനം സൃഷ്ടിക്കില്ല. ഡീസൽ ട്രെയിനുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇവ ടെയിൽ പൈപ്പ് ഉദ്വമനം ഇല്ലാതാക്കുകയും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെയും ഫോസിൽ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടേയും ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുകയം ചെയ്യും. കൂടാതെ ശബ്ദവും കുറവാണ്.
പരമ്പരാഗത ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ ഓവർഹെഡ് വൈദ്യുതീകരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെല്ലുകൾ വഴിയാണ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് അവയെ ശുദ്ധവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഉപയോഗം ഫോസിൽ ഇന്ധന അധിഷ്ഠിത താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും സുസ്ഥിര ഗതാഗതത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പരിവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിന് 10 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും ശക്തവുമായ പാസഞ്ചർ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകളിൽ ഒന്നാണിത് 3,200 hp (കുതിരശക്തി) കരുത്തുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം.
വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം
ജിന്ദിൽ 12,470 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ദേശീയ പാത പദ്ധതികൾക്കും മോദി തുടക്കം കുറിക്കും. ഏകലവ്യ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏകദേശം 14,700 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും. കൂടാതെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും സമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട്, പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധർ സന്ദർശിച്ച് തറക്കല്ലിടും. 5,470 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ഡൽഹി-അമൃത്സർ-കത്ര എക്സ്പ്രസ്വേയുടെ (പാക്കേജ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ) 157.92 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നാലുവരി ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇടനാഴി പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏകദേശം 9,680 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിത പ്രവേശനത്തോടെ (access-controlled) നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പാത. ഈ പദ്ധതി 667 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന മൊത്തം ഡൽഹി-അമൃത്സർ-കത്ര എക്സ്പ്രസ്വേയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഇതിലൂടെ ഡൽഹിക്കും കത്രയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം ഏകദേശം പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറായി കുറയുകയും ഡൽഹി-അമൃത്സർ യാത്ര ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂറായി കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ദേശീയപാത 44ലെ (GT റോഡ്) ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവിയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടക-വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഇടനാഴിയോട് ചേർന്നുള്ള വ്യവസായ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
NH-7, NH-344 എന്നിവിടങ്ങളിലെ 33.81 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള അംബാല-കലാ അംബ് ഹൈവേയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. അംബാല നഗര സംയോജനവും കാല അംബ് വ്യാവസായിക മേഖലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഹൈവേ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ഹരിയാനയ്ക്കും ഹിമാചൽ പ്രദേശിനും ഇടയിലുള്ള റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കും, കാല അംബ് മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കും.
NH-352Aലെ 40.60 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ജിന്ദ്-ഗൊഹാന ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേയും തുറക്കും. ജിന്ദിനും ഗൊഹാനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് വെറും 40 മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുകയും യാത്രക്കാർക്കും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനും കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള ജിന്ദ്-ഗൊഹാന മേഖലയ്ക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം റോഹ്തക്, പാനിപ്പത്ത്, ഡൽഹി-NCR എന്നിവയിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
24.27 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഹാൻസി-ബർവാല ബ്രൗൺഫീൽഡ് ഹൈവേ പദ്ധതിക്കും മോദി തറക്കല്ലിടും. നഗരത്തിലെ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗുകളിലെ ദീർഘകാല ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതിയായ കുരുക്ഷേത്രയിൽ എലിവേറ്റഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഈ പദ്ധതി സുഗമമായ വാഹന ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുകയും റോഡ് സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ റെയിൽ, റോഡ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും.
പണ്ഡിറ്റ് നേകി റാം ശർമ്മ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ്, ഭിവാനി, മഹർഷി ച്യവാൻ മെഡിക്കൽ കോളജ്, റാവു തുല റാം ആശുപത്രി, കൊരിയവാസ്, നാർനൗൾ എന്നീ പ്രധാന മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും മോദി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും.
ഹരിയാനയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വീടുകൾക്ക് സമീപം ആളുകൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിക്കും. കുരുക്ഷേത്രയിൽ ഒരു സിഖ് മ്യൂസിയത്തിനും മോദി തറക്കല്ലിടും.
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