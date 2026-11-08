'ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ശക്തമെങ്കിൽ ശത്രുക്കള്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല'; രാജ്യം നക്സൽ മുക്തമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്തറിലുള്ള സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു.
Published : November 8, 2026 at 1:14 PM IST
റായ്പൂർ: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സൈനികർക്കൊപ്പം. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്തറിലുള്ള സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു. എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. ബസ്തറിലെത്തിയ മോദി സൈനികർക്ക് ആശംസകള് നേർന്നു.
20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 230 ജില്ലകള് നക്സൽ ബാധിതമായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള് ആ സ്ഥിതി മാറിയെന്നും മോദി സൈനികരോട് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യം നക്സൽ മുക്തമായി മാറുകയാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
''രാജ്യത്തെ നക്സൽ മുക്തമാക്കുന്നതിൽ സൈനികർ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ആ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ രാജ്യത്തെ സൈനികർക്കാണ്. 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ശക്തമാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കള്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ശത്രുക്കള്ക്ക് ഊർജം നൽകും. ഈ പോരാട്ടം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല,'' എന്നും മോദി സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ ഒരു ജവാന് പോലും ജീവൻ നഷ്ടമാകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ബസ്തർ അടക്കം നേരത്തെ സുരക്ഷാ ചുവപ്പ് ഇടനാഴിയിലടക്കം വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നു. നക്സലുകള്ക്കുള്ള ഫണ്ടിങ് തടഞ്ഞും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം തടഞ്ഞുമെല്ലാം സർക്കാർ നിർണായക മുൻകരുതലുകളെടുത്താണ് രാജ്യത്തെ നക്സൽ മുക്തമാക്കിയത്. ഇത് ഭാവിയിലെ യുവാക്കള്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്.
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Heading to Bastar to celebrate Diwali with our brave security forces. This is an area where Naxalism once held sway and now, development is flourishing. I am going to salute our brave security personnel for their sacrifices, selfless service and unwavering devotion to the nation. दीपावली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
അതേസമയം പ്രസംഗത്തിനിടെ മോദി സോണിയാ ഗാന്ധിയ്ക്ക് നേരെയും പരോക്ഷ പരാമർശം നടത്തി. ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്ന വേളയിൽ താൻ കരഞ്ഞുവെന്ന സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശത്തിനെതിരെയാണ് ഒളിയമ്പ്. ജവാൻമാരുടെ ജീവൻ വെടിയുന്നതോർത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല എന്നും മോദി വിമർശിച്ചു.
ഇന്ത്യന് സൈനികര്ക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പതിവ് ഇത്തവണയും മോദി തുടരുകയാണ്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് താനും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2014ല് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം സൈനികര്ക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പതിവ് മോദി തുടര്ന്നുവരികയാണ്. 2014ല് ലഡാക്കിലെ സിയാച്ചിന് ബേസ് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ആഘോഷം. 2015ല് പഞ്ചാബ് അതിര്ത്തിയിലും 2016ല് ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ കിന്നൗറിലുമെത്തി സൈനികര്ക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു.
2017ല് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗുറേസ് താഴ്വര, 2018ല് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹര്സില്, 2019ല് രജൗരി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ആഘോഷം. 2020ല് രാജസ്ഥാനിലെ ലൊംഗേവാലയിലും 2021ല് നൗഷേരയിലും സൈനികര്ക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ദീപാവലി പങ്കിട്ടു. 2022ല് കാര്ഗിലിലും 2023ല് ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ ലെപ്ചയിലുമായിരുന്നു ആഘോഷം.
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