വനിതാ സംവരണ ബില്ലോ രാജ്യ സുരക്ഷയോ; പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും
Published : April 18, 2026 at 3:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. നിർണായകമായ ഭരണഘടനാ (131-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കൃത്യം ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ നീക്കം.
ഇന്ന് രാവിലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ, വനിതാ സംവരണത്തെ എതിർത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നടപടി രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വഞ്ചനയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തുറന്നടിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷം വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ സന്ദേശം രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും എത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, വനിത സംവരണ ബില് തന്നെയാണോ പ്രധാനമായും പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിക്കുക എന്നതില് വ്യക്തതയില്ല.
2029-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വനിതാ സംവരണം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനായി ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543-ൽ നിന്ന് 816 ആയി ഉയർത്താനായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത 528 അംഗങ്ങളിൽ 298 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 230 പേർ എതിർത്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് (352 വോട്ടുകൾ) 54 വോട്ടുകളുടെ കുറവുണ്ടായതോടെ ബിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ, ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ബില്ലുകൾ (മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ ബില്ലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലും) വോട്ടെടുപ്പിന് വെക്കാതെ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു.
വനിതാ സംവരണത്തെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ മറവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം അട്ടിമറിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ (INDIA) സഖ്യം വ്യക്തമാക്കി. പഴയ വനിതാ സംവരണ ബിൽ അതേപടി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കാനും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ജിഎസ്ടി 2.0 പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിസംബോധനയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ചും (ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ) അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള തന്റെ സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കരുതുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ വിഷയം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റാനാണ് ബിജെപി നീക്കം.
Also Read: വനിത സംവരണ ബിൽ ഉടൻ നടപ്പാക്കണം; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി