"നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കരുത്ത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം"; ഭരണനേതൃത്വത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികച്ച് ജനങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോദി
ഇത് രാജ്യത്തെ ജനകോടികളുടെ അനുഗ്രഹമാണെന്നും ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പൗരനും മുന്നിൽ ഞാൻ ആദരവോടെ തലകുനിക്കുന്നുവെന്നും മോദി
Published : October 7, 2026 at 10:58 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജനസേവന യാത്രയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 'സേവാ ജ്യോതി' യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. 2001 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി താൻ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവനെന്ന നിലയിൽ ഈ വെള്ളി വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ നാഴികക്കല്ല് തന്നെ തേടിയെത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
"2001 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഞാൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന്, തുടർച്ചയായി ഭരണത്തലവനെന്ന പദവിയിലിരുന്ന് 25 വർഷത്തെ ജനസേവനം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ജനകോടികളുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പൗരനും മുന്നിൽ ഞാൻ ആദരവോടെ തലകുനിക്കുന്നു." - പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
#WATCH | Delhi | PM Modi addresses 'Seva Jyoti’ program to mark his 25 years in public service The PM says, "On October 7, 2001, when I took the oath as the Chief Minister of Gujarat, I had not imagined that this milestone, too, would arrive." (Video source: DD) https://t.co/S3VWPSVNzv— ANI (@ANI) October 7, 2026
'വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ്പ് സഭ - സേവ ജ്യോതി യാത്ര'യുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മെഗാ പരിപാടിയിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയത്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീ വിനായക് മന്ദിറിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക പൂജകളും ആരതിയും നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ 25 വർഷത്തെ ഭരണനേട്ടത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പ്രത്യേക പ്രമേയവും പാസാക്കി.
"നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെ സേവിക്കാനാണ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്ന്, ഈ ശുഭവേളയിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടനയ്ക്കും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 'സേവാ ജ്യോതി യാത്ര'യിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," മോദി പറഞ്ഞു. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ തനിക്ക് കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | At 'Seva Jyoti’ event, PM Modi says, " the people have always chosen me to serve them. today, i pay tribute to india's democracy and its constitution. i also extend my heartfelt appreciation to all the citizens participating in the 'seva jyoti yatra'. this morning i visited the sri vinayaka temple to offer prayers. i prayed to the almighty for the nation—for the 1.4 billion people of india—and for myself as well. my prayer was that the almighty grant me the strength and capability to work for my country with even greater energy."<="" p>— ani (@ani) October 7, 2026
ഭരണത്തലവനില് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കി മോദി
2001 ഒക്ടോബർ 7-നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് തവണ വിജയകരമായി മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ തുടർന്ന അദ്ദേഹം, ഗുജറാത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയെന്ന റെക്കോഡും സ്വന്തമാക്കി. ഗുജറാത്തിലെ ഭരണമികവിന്റെ കരുത്തുമായി 2014-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിച്ച അദ്ദേഹം, വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ 14-ാമത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു.
2019-ൽ ആദ്യത്തേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2024 ജൂണിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ നേതാവായി നരേന്ദ്ര മോദി മാറി.
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