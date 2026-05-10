"കോണ്ഗ്രസ് വ്യാജം, അവർക്ക് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനെ അറിയൂ"; ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തില്ലെന്ന് മോദി
കര്ണാടകയിലെ കോണ്ഗ്രസ് ഭരണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് മോദി. ഭരണ അജണ്ട ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭരണവിരുദ്ധത നേരിടേണ്ടി വന്നെന്നും പ്രതികരണം, അവരുടെ അധികാര പുസ്തകത്തിൽ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇല്ലെന്നും പ്രതികരണം.
Published : May 10, 2026 at 1:27 PM IST
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയിലെ കോണ്ഗ്രസ് ഭരണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതില് കോണ്ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തില്ലെന്നും അവർക്ക് വഞ്ചന മാത്രമേ അറിയൂ എന്നും ബെംഗളൂരുവിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ മോദി പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് വ്യാജരാണ്, അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും വ്യാജമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധികാര പുസ്തകത്തിൽ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായവുമില്ല. അതേസമയം കര്ണാടകയില് കാവ്യ സൂര്യന് ഉദിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും മൂർത്തീഭാവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാവി സൂര്യൻ ഉദിച്ചതായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബിജെപി അത്ര വലിയ പാർട്ടിയല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും, കർണാടക അതിന് വലിയ ശക്തി നൽകി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പോലും ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കർണാടക ചരിത്രപരമായി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഭരണ അജണ്ട ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നേരിടേണ്ടി വന്നതായി മോദി പറഞ്ഞു. കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു പകരം സര്ക്കാരിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സമയം ചെലവഴിച്ചത്. നേതൃത്വത്തെയും അധികാര പങ്കിടൽ ക്രമീകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പിടികൂടി. "മുഖ്യമന്ത്രി എത്ര കാലം തുടരണമെന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം കെട്ടിച്ചമച്ചിരിക്കുകയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തുടനീള നീളം ബിജെപി തരംഗമെന്ന് മോദി
ബിജെപി സ്ഥിരതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട മോദി, സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ എൻഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് വാദിച്ചു. പുതുച്ചേരിയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും എൻഡിഎ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതും, അസമിൽ വീണ്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതും, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങളും, ഗുജറാത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ വൻ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ദിശാബോധത്തിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, കർഷകർ, ദരിദ്രർ, മധ്യവർഗം എന്നിവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അഴിമതിയല്ല, വേഗതയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ്. ദേശീയ നയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
