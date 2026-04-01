അഴിമതിയുടെ വേരുകൾ കോൺഗ്രസിൽ; അസമിന്‍റെ സ്വത്വം അവർ പണയപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

കോൺഗ്രസ് അസം ജനതയുടെ സ്വത്വം, അഭിമാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങളെ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.

By ANI

Published : April 1, 2026 at 4:27 PM IST

ദിസ്‌പൂർ: സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതിയുടെ വേരുകൾ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോൺഗ്രസ്സ് വികസന വിരുദ്ധമാണെന്നും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതിയുടെ മൂലകാരണം അവരാണെന്നും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. അസം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ബിശ്വനാഥിൽ നടന്ന പൊതുറാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മോദി കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം നടത്തിയത്.

കോൺഗ്രസ്സ് അസം ജനതയുടെ സ്വത്വം, അഭിമാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങളെ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം അധികാരത്തിനുവേണ്ടി അവർ അസമിന്‍റെ സ്വത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും അസമിന്‍റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ നിരന്തരം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി-എൻഡിഎ സർക്കാരിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് അസമിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്നതാണെന്ന് പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

"ഇപ്പോൾ സമയം അതിക്രമിച്ചു, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സ് അസമിലെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയില്ലെന്നും അവരോട് നീതി പുലർത്തിയില്ലെന്നും" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ അസമിന്‍റെ കരുത്ത് മനസ്സിലാക്കി വികസനത്തിനായി വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, അസംസ്‌കൃത എണ്ണ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം മൂലം ലോകമെമ്പാടും എണ്ണ, വാതക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് ഒരു ശക്തിയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെട്രോളിയം മേഖലയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പെട്രോളിയം, പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ നാം ഗണ്യമായ പരിവർത്തനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഉത്പാദനത്തിൽ അസം ഇപ്പോൾ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ഏപ്രിൽ 9-ന് ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. മെയ് 4-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. അസം ഗണ പരിഷത്ത് (എജിപി), ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് (ബിപിഎഫ്) എന്നീ പാർട്ടികളുമായി ചേർന്നാണ് ബിജെപി ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം നിലനിർത്താനാണ് എൻഡിഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഭരണകക്ഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്താനാണ് കോൺഗ്രസ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മത്സരരംഗത്തുള്ള പാർട്ടികളെല്ലാം ആവേശകരമായ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

