ഇന്ത്യ- സെയ്ഷെൽസ് ബന്ധം ദൃഢം; ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, അത്യാധുനിക ഫാസ്റ്റ് പട്രോള് കപ്പൽ കൈമാറി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ത്രിദിന സെഷെൽസ് സന്ദർശനത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സാമുദ്രിക സഹകരണം ശക്തമാക്കി.
Published : June 28, 2026 at 9:56 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും സെയ്ഷെൽസും തമ്മിലുള്ള സൗഹ്യദം ശക്തവും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സെയ്ഷെൽസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ പാട്രിക് ഹെർമനി ഒരുക്കിയ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറുമെന്നും വികസനക്കുതിപ്പില് വിജയം വരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെയ്ഷൽസിൻ്റെ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനായി സെയ്ഷെല്സില് എത്തിയത്.
പ്രതിരോധ രംഗത്ത് പുതിയ നാഴികക്കല്ല്; 'പി എസ് ലെസ്പ്വാർ' കൈമാറി
സെയ്ഷെൽസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച അത്യാധുനിക ഫാസ്റ്റ് പട്രോളിങ് കപ്പലായ 'ലെസ്പ്വാർ' പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സെയ്ഷെൽസിന് കൈമാറി. വിക്ടോറിയയിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ബേസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കപ്പൽ കൈമാറിയത്.
"സെയ്ഷെൽസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് 'ലെസ്പ്വാർ' കൈമാറിയത് ഇന്ത്യ-സെയ്ഷെൽസ് പ്രതിരോധ-സമുദ്ര സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. സെയ്ഷെൽസിൻ്റെ സുരക്ഷാ മുൻഗണനകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ തെളിവാണിത്" പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് കുറിച്ചു.
Mon'n pran par dan seremoni pour remet bato patrol rapid apele Lespwar, bann Lanbilans ek Veikil litilite pour Lafors Defans Sesel (SDF) kot baz Gard Lakot Sesel ansanm avek Prezidan, Dokter Patrick Herminie.@StateHouseSey pic.twitter.com/yosA6PJXdi— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
ഇതുകൂടാതെ ആറ് ആംബുലൻസുകളും 10 യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളും 5 ലേസർ റേഡിയൽ ബോട്ടുകളും ഇന്ത്യ സെഷെൽസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 1976-ൽ നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പ്രതിരോധം, ആരോഗ്യം, ബ്ലൂ ഇക്കണോമി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ശക്തമായ സഹകരണമുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രക്യതി സംരക്ഷണവും പ്രവാസി സ്വീകരണവും
സെയ്ഷെൽസ് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലെ ഭീമൻ ആമകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡൻ്റിനൊപ്പം വൃക്ഷത്തൈ നടുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി കാത്തുനിന്ന പ്രവാസി സമൂഹവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചു. കച്ചിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത നൃത്തരൂപങ്ങളോടെയാണ് പ്രവാസികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ പ്രവാസി സമൂഹം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഷൻ മഹാസാഗർ പദ്ധതിയിൽ സെയ്ഷെൽസ് ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയാണ്. സന്ദർശന വേളയിൽ സെയ്ഷൽസ് നാഷണൽ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദി മാറും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതതല സംഘവും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട്.
ഇന്ത്യ–സെഷെൽസ് നയതന്ത്രത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം
ഈ സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന സുദൃഢമായ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുന്നതാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനിയും നടത്തുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ സാമുദ്രിക സുരക്ഷ, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
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