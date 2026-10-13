'ആരുടെയും ചെലവിലല്ല, ലോകത്തോടൊപ്പമാണ് വളരുന്നത്': ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ശക്തമായ അടിത്തറയിലൂന്നിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചെലവിൽ വളരുന്നതിന് പകരം അവരെക്കൂടി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക ശക്തിയായിയാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രധാനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 2:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ, സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കരുത്ത്, തുടർച്ചയായ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് അധിഷ്ഠിതമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചെലവിൽ വളരുന്നതിന് പകരം അവരെക്കൂടി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.
"ഞങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെയും ചെലവിലല്ല വളരുന്നത്. ലോകത്തോടൊപ്പം, ലോകത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വളരുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഭവങ്ങൾക്കായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന മത്സരം എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക ശേഷികൾക്ക് ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂ ഇക്കോണമി ഫോറത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തിൻ്റെയും അതിജീവനശേഷിയുടെയും തെളിവുകളായി ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 7.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച, 700 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുന്ന വിദേശനാണ്യ ശേഖരം, നികുതി-പാപ്പരത്ത-തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എടുത്തുപറഞ്ഞു. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത്, വിശ്വാസ്യതയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏതൊരു വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശക്തമായ അടിത്തറയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്പ്പാദനം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനും സർക്കാരുകളും കമ്പനികളും ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും ഉൽപ്പാദന മേഖല വിപുലീകരിക്കാനും ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരാമർശം.
ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള അധികാരം
ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള അധികാരം (Power to Empower) എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയെ മോദി അവതരിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക ശക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവുകോൽ മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവിലല്ലെന്നും മറിച്ച് അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റയും നൂതനാശയങ്ങളുമെല്ലാം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ആരുടെ കൈവശമാണ് ശക്തിയുള്ളത് എന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ചോദ്യം. മറിച്ച്, ആ ശക്തി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം." എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള മൊബൈൽ ഡാറ്റ, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ, സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം എന്നിവയെ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. തെരുവുകച്ചവടക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനം വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മോദി, ഇതിനെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ (inclusive technology) ഉദാഹരണമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
കോവിഡ്-19 മഹാമാരിക്കാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പൺ-സോഴ്സ് CoWIN പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇന്ത്യ തൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്തെ വൈദഗ്ധ്യം പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുമായി - പ്രത്യേകിച്ച് 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' (വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ) മേഖലയിലുള്ളവരുമായി - പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക ശേഷി രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മോദി ഈ സംരംഭത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
2014-ന് മുമ്പ് ഏതാനും നൂറുകണക്കിന് സംരംഭങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇന്ന് 2,50,000-ത്തിലധികം സംരംഭങ്ങളായി വളർന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പകുതിയോളം സംരംഭങ്ങളും ചെറിയ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 45 ശതമാനത്തിലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു വനിതാ ഡയറക്ടറോ പങ്കാളിയോ ഉണ്ടെന്നും അതുവഴി നൂതനാശയങ്ങൾ കൂടുതൽ സംരംഭകരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
25 കോടി ആളുകളിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം
ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഇന്ത്യ 25 കോടി ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. പൊതുസഹായം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി എത്തിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ ക്ഷേമപദ്ധതി ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റങ്ങളും, സർക്കാരിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻിറ്റി, പേയ്മെൻ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, ഊർജ്ജം, നിർണ്ണായക ധാതുക്കൾ, പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഉപാധികളായി മാറുന്നതോടെ, രാജ്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന തന്ത്രപരമായ ദുർബലതകളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തടസങ്ങളും തീവ്രമാകുന്ന തന്ത്രപരമായ മത്സരവും നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസവും സഹകരണവും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മിതമായ നിരക്കിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന രാജ്യം, വിദഗ്ധരായ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ ഉറവിടം, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്നീ നിലകളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് സഹകരണത്തിലൂന്നിയ ഒരു ബദൽ മാർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ അഞ്ച് ജനറിക് മരുന്നുകളിലും ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തിലധികം 'ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെൻ്ററുകൾ' (GCCs) ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിന് നൽകി
ആഗോള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പാദന ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി, മഹാമാരിക്കാലത്ത് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വാക്സിൻ നൽകിയ കാര്യവും മോദി എടുത്തുപറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ശേഷി ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതായി മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മത്സരിക്കാനുള്ള ശേഷിക്കപ്പുറം സഹകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ
ശുദ്ധോർജ്ജം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാദഗതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു. പാരീസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള 2030-ലെ സമയപരിധിക്ക് ഏറെ മുൻപേ തന്നെ—2021 നവംബറിൽ—ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് 40 ശതമാനം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചതായി മോദി പറഞ്ഞു. 2014-ൽ ഏകദേശം 75 ഗിഗാവാട്ട് ആയിരുന്ന പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഇപ്പോൾ 300 ഗിഗാവാട്ടിനോടടുത്ത് എത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കർഷകർ സൗരോർജ്ജം ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണ നൽകുന്ന 'പിഎം സൂര്യ ഘർ', 'പിഎം-കുസും' (PM-KUSUM) എന്നീ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായി ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ്, കോയലിഷൻ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഗ്ലോബൽ ബയോഫ്യുവൽസ് അലയൻസ് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളെ മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ജലസുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
പരിഷ്കരണങ്ങൾ നിർണായകം
ആഭ്യന്തര നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ചരക്ക് സേവന നികുതി (GST), പാപ്പരത്ത നിയമം, തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണം, ബിസിനസ് സംബന്ധമായ നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ അദ്ദേഹം ഇതിനായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഒരു നിർബന്ധിത നടപടിയല്ല. അതൊരു ഉറച്ച ബോധ്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു വിപണി എന്നതിലുപരി, സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രഗത്ഭരായ മനുഷ്യവിഭവശേഷി, ഉൽപ്പാദന ശേഷി, വിവിധ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ശക്തികേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പങ്കാളികൾക്ക് ഒരു ബദൽ മാർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ആഭ്യന്തര വളർച്ചയെ വലിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതും ഇതിലെ വിശാലമായ ലക്ഷ്യമാണ്.
Also read:ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധം; അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാവ്, ഷിൻഡെ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ