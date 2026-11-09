രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി 'ബുദ്ധിജീവികളായ നക്സലുകളെ' തിരിച്ചറിയുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക; ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും ഇത്തരക്കാര് നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ തിരിച്ചറിയുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : November 9, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 3:17 PM IST
ബസ്തര് (ഛത്തീസ്ഗഢ്): രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി ദിമാഗി നക്സലുകളെ (ബുദ്ധിജീവികളായ നക്സലുകളെ) തിരിച്ചറിയുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്തര് ജില്ലയിലുളള സിആര്പിഎഫ് ക്യാമ്പില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കവേയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നക്സലിസം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാല് അതിൻ്റെ ഭീഷണി പൂര്ണമായും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"വനമേഖലകളിൽ നിന്ന് ആയുധധാരികളായ നക്സലൈറ്റുകളെ തുടച്ചുനീക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാൽ 'ചിന്താപരമായ നക്സലിസം വച്ചുപുലര്ത്തുന്നവര്' (ദിമാഗി നക്സലുകള്) പല സംഘടനകളിലും പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കുമെതിരെ ഇവര് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടുകയാണ്. പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും ഇത്തരക്കാര് നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ തിരിച്ചറിയുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നും" പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സൈനികർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, നക്സലിസത്തിനെതിരെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം വിജയം കൈവരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"നക്സലിസത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം മുക്തമായതും ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് മോചിതരായതുമായ ആദ്യ ദീപാവലി. 40-50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത്. ഇതൊരു അസാധാരണ നേട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ധീരരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും, നമ്മുടെ സൈനികർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ നേട്ടത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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നക്സലിസത്തെ നേരിടാൻ മുൻ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നക്സലിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2004-നും 2013-നും ഇടയിൽ, കൊല്ലപ്പെട്ട നക്സലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 2,000 നക്സൽ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
2010-ൽ ദന്തേവാഡയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 76 സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാരും 44 സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടും, അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പോലും പൊടിഞ്ഞില്ല. അന്നത്തെ സർക്കാരുകൾ നക്സലിസത്തെ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗമായി കണ്ട് അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞു.
Heading to Bastar to celebrate Diwali with our brave security forces. This is an area where Naxalism once held sway and now, development is flourishing. I am going to salute our brave security personnel for their sacrifices, selfless service and unwavering devotion to the nation. दीपावली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
അതേസമയം സൈനികരുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഈ മേഖലയിൽ നക്സലിസത്തിൻ്റെ ഭീഷണി അവസാനിച്ചുവെന്നും വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു തരംഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നക്സലിസത്തിനും വിഘടനവാദത്തിനുമെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുക മാത്രമല്ല, ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായ വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിലും രാജ്യം വിജയിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
സൈനികർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം എല്ലാ വര്ഷവും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അതിർത്തിയിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകളോ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളോ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗോവയിൽ വെച്ച് ഐ.എൻ.എസ് വിക്രാന്തിൽ (INS Vikrant) സായുധ സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്.
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