തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാൻ എൻഡിഎ; നാഗർകോവിലിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ
ഉച്ചയ്ക്ക് വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് നാഗർകോവിലിലേക്ക് തിരിക്കുക. എആർ ക്യാമ്പിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുക
Published : April 15, 2026 at 9:11 AM IST
തിരുവനന്തപുരം/കന്യാകുമാരി: തമിഴ്നാട്ടിൽ എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ റോഡ് ഷോ ഇന്ന് നടക്കും. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നാഗർകോവിലിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തുന്നത്.
വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ
ഉച്ചയ്ക്ക് വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് നാഗർകോവിലിലേക്ക് തിരിക്കുക. എആർ ക്യാമ്പിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുക. വേപ്പമൂട് കാമരാജ് പ്രതിമ ജംക്ഷനിൽ നിന്നാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വടശേരി എംജിആർ പ്രതിമ ജംക്ഷനിൽ റോഡ് ഷോ അവസാനിക്കും.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നാഗർകോവിലിൽ എത്തും. ജില്ലയിലെ ആറ് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളും റോഡ് ഷോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം അണിനിരക്കും. വലിയ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പ്രദേശത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി.
ചരിത്രത്തിലാദ്യം
നാഗർകോവിലിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ നരേന്ദ്ര മോദി ഇവിടെ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2000 രൂപയും മൂന്ന് സൗജന്യ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളും അടക്കം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബിജെപിയുടെ പ്രകടനപത്രിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നാഗർകോവിലിൽ റോഡ് ഷോ നടക്കുന്നത്.
ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തവണ നിർണായക മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻഡിഎ ക്യാമ്പ്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ബിജെപി ദേശീയ നേതാക്കൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായി സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ബിജെപി വോട്ട് തേടുന്നത്.
ശക്തമായ പ്രചാരണം
ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെയും കോൺഗ്രസിനെയും കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഴിമതിയും കുടുംബ ഭരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിടുന്നത്. അതേസമയം, ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവും ശക്തമായ പ്രചാരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാകും. പഴയകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച സംഘടനാ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചും പ്രചാരണം തുടങ്ങിയും ബിജെപി ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം പകരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് റോഡ് ഷോ നയിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ഭരണകക്ഷിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രചാരണം നയിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് കൂടുതൽ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് റോഡ് ഷോ വൻ വിജയമാക്കാനാണ് എൻഡിഎ ഒരുങ്ങുന്നത്.
