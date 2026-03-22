പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ ഉന്നത യോഗം ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

അമിത് ഷാ, രാജ് നാഥ് സിങ്, നിർമ്മല സീതാരാമൻ, എസ്‌ ജയശങ്കർ, ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ, ജെ പി നദ്ദ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യോഗത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to petroleum, crude, gas, power, and fertiliser sectors in view of the evolving West Asia situation (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 8:43 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പതിമൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത്ത് ഡോവലുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അമിത് ഷാ, രാജ് നാഥ് സിങ്, നിർമ്മല സീതാരാമൻ, എസ്‌ ജയശങ്കർ, ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ, ജെ പി നദ്ദ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

രാജ്യത്തുടനീം തടസമില്ലാത്ത വിതരണവും കാര്യക്ഷമമായ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്ന യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഗ്യാസ്, പെട്രോളിയം ഉത്പ്പനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, വളം എന്നീ മേകലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിതരണത്തെ മാത്രമല്ല വ്യവസായിക രംഗത്തെയും കാർഷിക മേഖലയേയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് കാർഷിക ഉത്‌പ്പനങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിനും ഗതാഗതത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാക്കുകൾക്ക് വൻ ക്ഷാമമാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇറാൻ - അമേരിക്ക - ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം ഉടൻ തീരില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിപുലമായ യോഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നത്. യോഗത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം പ്ലാസിറ്റിക് ഗ്രാന്യൂളുകളുടെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വിതരണ ശൃംഗലയിലും തടസം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഈ ഗ്രാന്യൂളുകളുടെ വിലയും ഏകദേശം 50 ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജിങ്ങിനായി ചണ ബാഗുകൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളു എന്ന് ഭാമാഷാ കൃഷി ഉപജ് മണ്ഡി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് അവിനാശ് രതി പറഞ്ഞു.

"പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം മുഴുവൻ മേഖലയേയും താറുമാറാക്കി. ചാക്കുകളുടെ ക്ഷാമം ഇതിനകം തന്നെ 50 ശതമാനത്തോളമായി. ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്ലാസ്‌റ്റിക്, നെറ്റ് എന്നീ ബാഗുകളുടെ ക്ഷാമവും വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാന്യങ്ങളും മറ്റും സംഭരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്", അവിനാശ് പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ചാക്കുകളുടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ആ സമയത്ത് പ്ലാസ്‌റ്റിക് ബാഗുകൾ ബദൽ മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതി. പക്ഷെ പെട്രോകെമിക്കലുകളുടെ ക്ഷാമം പ്ലാസ്‌റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അവിനാശ് പറഞ്ഞു.

ചണ ബാഗുകളുടെ വില കിലോക്ക് 28 രൂപയിൽ നിന്ന് 42 രൂപയായി ഉയർന്നു. പ്ലാസ്‌റ്റിക് ബാഗുകളുടെ വില കിലോക്ക് 180 രൂപയിൽ നിന്ന് 280 രൂപയായി. വെള്ളുത്തുള്ളി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്ലാസ്‌റ്റിക് ബാഗുകളുടെ വില 14 രൂപയിൽ നിന്ന് 21 രൂപയായി വർധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗോതമ്പ്, പയർ, കടുക് എന്നിവ സംഭരിക്കാനായി കൂടുതൽ ചാക്കുകൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവിനാശ് പറഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് വിപണിയിൽ എത്തിത്തുടങ്ങുകയും പ്രശ്‌നം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുമെന്നും കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പ്ലാസ്‌റ്റിക് ചാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായവും പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്ന് പ്ലാസ്‌റ്റിക് ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉടമ ചിത്രേഷ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. "അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കൾ ലഭ്യമല്ല. പ്ലാസ്‌റ്റിക് ചാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്‌തുക്കളും വലകളും കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പാടുപെടുകയാണ്", ചിത്രേഷ് പറഞ്ഞു.

അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെ അഭാവം മൂലം പല ഫാക്‌റികളിലും ഉത്‌പാദനം കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയിൽ നിന്നാണ് പെട്രോകെമിക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്‌റ്റിക് ഗ്രാന്യൂളുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ റിഫൈനറികൾ പൂർണമായും പ്രവർത്തിക്കത്തതിനാൽ വ്യവസായ ശ്രംഖലയിൽ പ്രസ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിത്രേഷ് പറഞ്ഞു.

പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലകളുടെ കുറവ് കർഷകരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രൂപ് നാരായൺ പറഞ്ഞു. ഗോതമ്പ്, കടുക്, പയർ, മല്ലി, എന്നിവ സംഭരിച്ച് വയ്‌ക്കാൻ ചാക്കുകൾ ആവശ്യമാണന്ന് രൂപ് പറഞ്ഞു.

അതെസമയം റവ, പയർ വർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പാക്കേജിങ് ഉത്‌പനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്‌റ്റിക് ബാഗുകളുടെ വിതരണക്കരും ആശങ്കയിലാണന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്പനങ്ങളുടെ ക്ഷാമം ഓരോ ഘട്ടത്തെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പക്കേജിങ്ങിൻ്റെ വില യാന്ത്രികമായി വർധിക്കുന്നുവെന്നും വിതരണക്കാരനായ വിനോദ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

