നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടം; യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മോദി നെതർലൻഡ്‌സിൽ എത്തി

നെതര്‍ലൻഡ്‌സില്‍ കലാരൂപങ്ങളോടെ മോദിക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വരവേൽപ്പ്.. ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനുമായി നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച നടത്തും..

മോദിക്ക് ഊഷ്‌മള സ്വീകരണം (Modi X aacount)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 1:25 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ അഞ്ച് രാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ നെതർലൻഡ്‌സിൽ എത്തി. ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം, പുനരുപയോഗ ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മോദിക്ക് ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണമാണ് നല്‍കിയത്.

ഡച്ച് രാജാവിൻ്റെ അഡ്‌ജുട്ടൻ്റ് ജനറലും മിലിട്ടറി ഹൗസ് മേധാവിയുമായ റിയർ അഡ്‌മിറൽ ലഡ്‌ഗര്‍ ബ്രൂംലാർ, നെതർലൻഡ്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ടോം ബെറെൻഡ്‌സൻ, ഇന്ത്യയുടെ നെതർലൻഡ്‌സ് അംബാസഡർ കുമാർ തുഹിൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. "ഇന്ത്യ-ഇയു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര-നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ ഊർജം നൽകിയ സമയത്താണ് എൻ്റെ നെതർലൻഡ്‌സ് സന്ദർശനം. സെമികണ്ടക്‌ടര്‍, ജലം, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കും," പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

കലാരൂപങ്ങളോടെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വരവേൽപ്പ്

നെതർലൻഡ്‌സിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം വലിയൊരു സാംസ്‌കാരിക വിരുന്നോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേറ്റത്. കഥക്, ഒഡിസി, ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളും ഗർബ നൃത്തവും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സ്വീകരണ പരിപാടികൾ. പ്രവാസികളുടെ ഈ വരവേൽപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന മോദി, വില്ലെം-അലക്‌സാണ്ടർ രാജാവുമായും മാക്‌സിമ രാജ്ഞിയുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. നെതർലൻഡ്‌സിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് പ്രമുഖരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി ആശയവിനിമയം നടത്തും. യൂറോപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളിലൊന്നാണ് നെതർലൻഡ്‌സ്. 2024-25ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 27.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ നിക്ഷേപക രാജ്യം കൂടിയാണ് നെതർലൻഡ്‌സ് (55.6 ബില്യൺ ഡോളർ). നെതർലൻഡ്‌സിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപ് അബുദാബിയിൽ വച്ച് യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സുപ്രധാന ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യ-യുഎഇ സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിന് പുതിയ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഇറ്റലി എന്നിവയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ അഞ്ച് രാഷ്ട്ര പര്യടനത്തിലെ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ.

