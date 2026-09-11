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'ആ വാക്കുകൾ ഇന്നും മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നു'; 9/11 വാർഷികത്തിൽ വിവേകാനന്ദനെ അനുസ്മരിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി

അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ അനുസ്മരണം

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Narendra Modi (ANI)
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By ANI

Published : September 11, 2026 at 10:52 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗം അനുസ്മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 1893 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ലോക മതമഹാസമ്മേളനത്തിൽ വിവേകാനന്ദൻ നൽകിയ സഹിഷ്ണുതയുടെയും സാർവത്രിക സ്വീകാര്യതയുടെയും സന്ദേശം ഇന്നത്തെ ലോകത്തും പ്രസക്തമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

എക്സിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തെടുത്തത്. 1893ലെ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ ലോകമെമ്പാടും ഇന്നും മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും മോദി കുറിച്ചു. മതസഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചും വിവിധ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും വിവേകാനന്ദൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു.

ലോകത്തിന് സഹിഷ്ണുതയും സാർവത്രിക സ്വീകാര്യതയും പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിൽ തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വിവേകാനന്ദൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സാർവത്രികമായ സഹിഷ്ണുതയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പീഡനം അനുഭവിച്ചെത്തിയ സമൂഹങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും അദ്ദേഹം അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

വിവിധ നദികൾ ഒരേ കടലിൽ ചേരുന്നതുപോലെ വ്യത്യസ്ത മതപരമായ പാതകൾ ആത്യന്തികമായി ഒരേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന ആശയവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും താൻ അവരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ അവസാനം തന്നിലേക്കാണ് എത്തുന്നതെന്നുമുള്ള ഭഗവദ്ഗീതയിലെ വരികളും വിവേകാനന്ദൻ അന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. വിഭാഗീയത, മതഭ്രാന്ത് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തരം ശക്തികൾ ലോകത്തെ അക്രമം കൊണ്ടും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കൊണ്ടും നാശത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പീഡനങ്ങളുടെയും അവസാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാകട്ടെ ഈ സമ്മേളനമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വാളുകൊണ്ടോ പേനകൊണ്ടോ ഉള്ള എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ മോശം വികാരങ്ങൾക്കും ഈ സമ്മേളനം അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്നാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കയെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണം
അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ അനുസ്മരണം. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് അൽഖ്വയ്ദ ഭീകരർ അമേരിക്കയെ നടുക്കിയ ആക്രമണം നടത്തിയത്. 19 ഭീകരർ ചേർന്ന് നാല് യാത്രാവിമാനങ്ങൾ റാഞ്ചുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഇരട്ട ടവറുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റി. മൂന്നാമത്തെ വിമാനം വിർജീനിയയിലെ ആർലിംഗ്ടണിലുള്ള പെൻ്റഗണിലാണ് ഇടിച്ചത്. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നാലാമത്തെ വിമാനം പെൻസിൽവാനിയയിലെ ഷാങ്ക്സ്‌വില്ലിന് സമീപം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.

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അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2977 പേരാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയുടെ ഭീകരവിരുദ്ധ നയങ്ങളിലും സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. അൽഖ്വയ്ദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദനാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ആക്രമണം നടന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ എല്ലാ വർഷവും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരുടെ പേരുകൾ വായിച്ചാണ് ആദരം അർപ്പിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

NARENDRA MODI
SWAMI VIVEKANANDA
SWAMI VIVEKANANDA CHICAGO SPEECH
SEPTEMBER 11 ATTACK AMERICA
MODI VIVEKANANDA SPEECH

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