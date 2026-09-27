"ഭീകരവാദത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകും, ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് ഉറച്ച നിലപാട്"; സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് പത്താം വാർഷികത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
2016-ലെ ഭീകരവാദ ലോഞ്ച് പാഡുകൾക്ക് നേരെയുള്ള സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ അനുസ്മരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഉറച്ച നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കല്
By ANI
Published : September 27, 2026 at 12:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തവും നിർണായകവുമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണമായ 'മൻ കി ബാത്ത്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ്, 2016-ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് അപ്പുറം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ പത്താം വാർഷികം പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നയത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലായാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
2016 സെപ്റ്റംബർ 28-29 തീയതികളിൽ പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് ഉടൻ പത്ത് വർഷം തികയുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.
"ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു നേട്ടം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് പൂർത്തിയാകാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം. പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, 2016 സെപ്റ്റംബർ 28-29 തീയതികളിൽ, പാക് അധീന ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദികളുടെ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ധീരരായ സൈനികർ നിയന്ത്രണരേഖ മറികടന്ന രീതി ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമെ നിലവിൽ നടക്കുന്ന സെൻസസിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ഇതൊരു ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഓരോ പൗരനും ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം മൂലമുണ്ടായ ദീർഘകാലത്തെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായ മറുപടി നൽകാനാണുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നയത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു മാതൃക ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ധീരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് കഴിഞ്ഞു. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ മൂലം ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചുവന്ന ദീർഘകാലത്തെ ദുരിതങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയായിരുന്നു ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭീകരവാദത്തിന് മറുപടിയായി നടത്തിയ ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു.
ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണം അടക്കമുള്ള പിൽക്കാല നടപടികളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭീകരർക്ക് രാജ്യം ഇനിയും കടുത്ത മറുപടി നൽകുമെന്ന സന്ദേശം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. "കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ—ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണം മുതൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' വരെ ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ശത്രുതാപരമായ നീക്കത്തിന് ഭീകരവാദികൾ മുതിർന്നാൽ അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി ലഭിക്കും." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിനും നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഭീകരവാദ ലോഞ്ച് പാഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾക്കും മറുപടിയായാണ് 2016 സെപ്റ്റംബർ 29-ലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന ഭീകരവാദികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധത ഈ ദൗത്യം തെളിയിച്ചു.
ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന പുതിയൊരു നയം ഇത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ, തന്ത്രപരമായ സംയമനം പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സജീവവും പ്രതിരോധം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമായ സമീപനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത്.
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