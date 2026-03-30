'ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇനി ജലക്ഷാമമില്ല...' മാൻ കി ബാത്തിൽ മുഡിഗുണ്ട ഗ്രാമവാസികളെ പ്രശംസിച്ച് മോദി
'മാൻ കി ബാത്ത്' പരിപാടിയുടെ 132ആമത് എപ്പിസോഡിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഏറ്റെടുത്ത ജല സംരക്ഷണ നടപടികളെ മോദി വാനോളം പ്രശംസിച്ചത്.
Published : March 30, 2026 at 11:03 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മാൻ കി ബാത്തിൽ തെലങ്കാനയിലെ മഞ്ചേരിയൽ ജില്ലയിലെ മുഡിഗുണ്ട ഗ്രാമവാസികളെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മുഡിഗുണ്ട ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സോക്ക് പിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി വളരെ പ്രശംസനീയമാണെന്നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി പ്രശംസിച്ചത്. 'മാൻ കി ബാത്ത്' പരിപാടിയുടെ 132ആമത് എപ്പിസോഡിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഏറ്റെടുത്ത ജല സംരക്ഷണ നടപടികളെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചത്.
ജല സംരക്ഷണ സംരംഭത്തെ ഒരു യഥാർഥ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച സമർപ്പണം വളരെ പ്രശംസനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്രാമം വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ ആകെ 1,571 പേരാണുള്ളത്. ഗ്രാമത്തിലെ 443 വീടുകളിൽ 353 സോക്ക് പിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർണമായും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോക്ക് പിറ്റുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണവും ഗ്രാമത്തിലെ ജല സംഭരണത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തേകി.
കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം 402 കുടുംബങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി, ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർച്ചയായ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്നുകൾ ഗ്രാമവാസികൾക്കിടയിൽ ഫലവത്താവുകയായിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴിയാണ് ധനസഹായം നൽകി വരുന്നത്. ഒരു സോക്ക് പിറ്റിന് ₹4,000 വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമവാസികള് പറയുന്നു.
ഇതാണ് പദ്ധതി വിജയകരമാകാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം. ഗ്രാമത്തിലെ ഭൂഗർഭജല ലഭ്യത ഏഴോ എട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായും ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലവും കൊതുകുകളുടെ വ്യാപനവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശല്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തോട് ചേർന്നുള്ള വനമേഖലയിൽ, 'പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന' (പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാർഷിക ജലസേചന പദ്ധതി) പ്രകാരം മൂന്ന് ജലക്കുളങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു.
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ 'മാൻ കി ബാത്ത്' പരിപാടിയിലൂടെ തെലങ്കാനയ്ക്ക് പ്രത്യേക അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലെ ഖൈരതാബാദ് മണ്ഡലത്തിലെ ഹൈദർഗുഡയിലെ അവന്തിനഗറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
മൻ കി ബാത്തിൽ, സൂര്യപേട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോട്ല രഘുവീർ റെഡ്ഡി എന്ന യുവാവിനെയും മോദി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ജലസംരക്ഷണത്തിൽ മാതൃകാപരമായ നിലവാരം പുലർത്തിയതിന് പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
