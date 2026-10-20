'പഞ്ച് പരിവർത്തൻ' ആശയത്തിന് ഊന്നൽ; ആർഎസ്എസ് മേധാവിയുടെ പ്രസംഗത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ആർഎസ്എസ് സ്വയംസേവകരുടെ സേവന സന്നദ്ധതയെയും രാഷ്ട്രനിർമാണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ കുറിച്ചും 'പഞ്ച് പരിവർത്തൻ' ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ആർഎസ്എസ് മേധാവി നൽകിയ ഊന്നലിനെ അഭിനന്ദിക്കുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
By PTI
Published : October 20, 2026 at 6:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദേശീയ പുരോഗതി, സാമൂഹിക ഐക്യം, സ്വയംപര്യാപ്തത, സ്വാശ്രയത്വം, രാഷ്ട്രനിർമാണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ വാക്കുകളെ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
'നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന ശതാബ്ദി വർഷ വിജയദശമി ഉത്സവത്തിൽ ഡോ. മോഹൻ ഭാഗവത് ജി നടത്തിയത് വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രസംഗം. വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന്,' പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ആർഎസ്എസ് സ്വയംസേവകരുടെ സേവന സന്നദ്ധതയെയും രാഷ്ട്രനിർമാണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചും ധനാത്മകമായ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് അർത്ഥവത്തായ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന 'പഞ്ച് പരിവർത്തൻ' ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ആർഎസ്എസ് മേധാവി നൽകിയ ഊന്നലിനെ അഭിനന്ദിക്കുവെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഭരണകൂട മാറ്റത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണില്ലെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം, രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി മാറാനും സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതകൾ വർധിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഭരണകൂട മാറ്റത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
A very motivating address by Param Pujya Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat Ji during the Shatabdi Varsh Shri Vijayadashami Utsav in Nagpur. He has spoken at length on a wide range of issues including national progress and social unity, the need for self-reliance and to strengthen the character of society. Particularly noteworthy was his emphasis on the commitment to Seva and nation building that is integral to every RSS Swayamsevak. He also spoke about the Panch Parivartan and how these can contribute meaningfully to positive social change. @RSSorg @DrMohanBhagwat https://t.co/G6Rg2wX4KH— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ അതുവഴി അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റിയാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇന്ത്യ ശക്തമായതിനാൽ ഇത്തരം ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി രാജ്യം മാറുന്നുണ്ടെന്നും ഭാഗവത് അവകാശപ്പെട്ടു.
ചില ആഗോള ശക്തികൾ ഇന്ത്യ വികസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് വിജയദശമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മോഹൻ ഭാഗവത് ആയുധ പൂജ നടത്തി.
ജനാധിപത്യത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, സാമൂഹിക ഭിന്നതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാകണം അവയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളോ ഭിന്നതകളോ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോടും പ്രക്ഷോഭകരോടും ഭരണകൂടത്തോടും മോഹൻ ഭാഗവത് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Also Read: ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പ്; രക്ഷപെടാനായി തല മൊട്ടയടിച്ചും താമസ സ്ഥലം മാറിയും പ്രതികള്