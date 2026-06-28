ഇന്ന് പി വി നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ ജന്മവാർഷികം; ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
1991 നും 1996 നും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒൻപതാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരസിംഹ റാവു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് നരസിംഹ റാവുവാണ്.
By ANI
Published : June 28, 2026 at 1:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പി വി നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള ഭരണാധികാരിയും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു പി വി നരസിംഹ റാവുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
" മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പി വി നരസിംഹ റാവുജിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഞാൻ ആദരം അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്ക് അദ്ദേഹം ശാശ്വത സംഭാവനകൾ നൽകി. കഴിവുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ധാരണയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു വിശിഷ്ട പണ്ഡിതൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം", മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Tributes to former Prime Minister Shri PV Narasimha Rao Ji on his birth anniversary. He made enduring contributions to India’s progress during a critical phase of our nation’s history. He made a mark as an able administrator. He was also a distinguished scholar, blessed with…— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
1991 നും 1996 നും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒൻപതാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരസിംഹ റാവു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് നരസിംഹ റാവുവാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നാണ് നരസിംഹ റാവു അറിയപ്പെടുന്നത്.
1921 ജൂൺ 28 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കരിംനഗറിനടുത്താണ് നരസിംഹ റാവു ജനിച്ചത്. അഭിഭാഷകനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ അദ്ദേഹം ആധുനിക ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, ലൈസൻസ് രാജ് അവസാനിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യയെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനുമായി തുറന്നു കൊടുത്തു.
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാക്ഷരതയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾക്ക് മരണാനന്തരം 2024 ൽ രാജ്യം ഭാരതരത്നം നൽകി ആദരിച്ചു.
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ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന നരസിംഹ റാവു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക്സഭയിലും ഭാഗമായിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായും നരസിംഹറാവു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1991 രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നരസിംഹറാവുവിനെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതല ഏൽക്കുകയായിരുന്നു.
1962-64 കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമ, വിവര മന്ത്രിയായും 1967 കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ, വൈദ്യശാസ്ത്ര മന്ത്രിയും 1968-71 കാലഘട്ടത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായും 71-73 കാലഘട്ടത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായും റാവു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2004 ഡിസംബർ 23 നാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നരസിംഹറാവു മരിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചത്. പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം 2015 ൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഡൽഹിയിൽ യമുനാ തീരത്ത് ഏകതാ സ്ഥലിൽ റാവുവിന് ഒരു സ്മാരകം പണിയുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ പണ്ഡിതനായ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ധ്രയുടെ ബ്രഹസ്പതി എന്നാണ് സ്മാരക്തതിൽ പി വി നരസിംഹ റാവുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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