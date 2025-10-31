ഉരുക്കുമനുഷ്യന് 150-ാം പിറന്നാള്‍; പട്ടേല്‍ ജന്മവാർഷികത്തിൽ വമ്പൻ ആഘോഷം, നവംബർ 1 മുതൽ 15 വരെ ഭാരത് പർവ്

ETV Bharat / bharat

2014 ൽ മോദി ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 31 ന് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനം ദേശീയ ഐക്യദിനമായി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്.

Prime Minister Narendra Modi pays tribute to the Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th birth anniversary, at the Statue of Unity (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 11:13 AM IST

ഗാന്ധിനഗർ: ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ വൻ ആഘോഷം. ഏകതാ പ്രതിമയിൽ പ്രധാനമത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി. അദ്ദേഹം സദസിന് 'ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ' ചെല്ലികൊടുക്കുകയും ദേശീയ ഏകതാ ദിവസ് പരേഡിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സംസ്‌കാരിക ഉത്സവവും പൊലീസും അർധസൈനകരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഐക്യദിന പരേഡും ആഗോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുണ്ട്. 2014 ൽ മോദി ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 31 ന് പട്ടലിൻ്റെ ജന്മദിനം ദേശീയ ഐക്യദിനമായി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ നവംബർ 1 മുതൽ 15 വരെ പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമായായ സ്‌റ്റാച്യൂ ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ പരിപാടി നടക്കും (ഭാരത് പർവ് 2025) സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയായരിക്കും ഭാരത് പർവ് 2025 ആഘോഷിക്കുക.

ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആചാരങ്ങളും രീതികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ 'ഏക്‌ ഭാരത് ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാരത്' എന്ന ദർശനത്തെ പ്രതിഫലിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരിക സമ്പന്നത, പരമ്പരഗത പാചകരീതികൾ, കലകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദേശീയ ഐക്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഭാരത് പർവ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പൊതുജന പ്രിനിധികൾ, പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ, കരകൗശല വിദഗ്‌ധർ, പ്രത്യേക അതിഥികൾ എന്നിവർ 15 ദിവസത്തെ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ഡാം വ്യൂ പോയിൻ്റ് 1 ൽ എല്ലാ വൈകുന്നേരവും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായി സംസ്‌കാരിക പ്രകടനങ്ങൾ, അവരുടെ തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതേസമയം സ്‌റ്റാച്യൂ ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ ജംഗിൾ സഫാരിക്ക് സമീപം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പാനായി 45 സ്‌റ്റാളുകളും ലൈവ് സ്‌റ്റുഡിയോ അടുക്കളയും ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പരമ്പാരഗതവും സമകാലികവുമായ കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി 55 കരകൗശല സ്‌റ്റളുകളും ഇവിടെ തയാറാണ്.

1875 ഒക്‌ടോബർ 31ന് ജനിച്ച പട്ടേൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേൽ. നിയമരംഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രശസ്‌തി നേടമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഖേഡ സത്യഗ്രഹം മുതൽ ബോർസാദ് സത്യഗ്രഹം വരെയുള്ള നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഇന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശുചിത്വത്തിനും സദ്‌ഭരണത്തിനുമായിരുന്നു പട്ടേൽ മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നത്.

