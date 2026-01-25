ജനാധിപത്യത്തിന് വനിതാ പങ്കാളിത്തം നിർണായകം, 16-ാമത് സമ്മതിദായക ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി
"എൻ്റെ ഇന്ത്യ, എൻ്റെ വോട്ട്" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. ദേശീയ വോട്ടർ ദിനത്തിൽ 'മൈ-ഭാരത് വളണ്ടിയർമാർ'ക്കായി കത്ത് തയാറാക്കി.
Published : January 25, 2026 at 11:49 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം ഇന്ന് 16 -ാമത് സമ്മതിദായക ദിനം ആചരിക്കുന്നു. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സമ്മതിദായക ദിനമാണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ സമ്മതിദായക ദിനത്തിന് ഉണ്ട്. "എൻ്റെ ഇന്ത്യ, എൻ്റെ വോട്ട്" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം.
വോട്ടർമാരാകുക എന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു പദവി മാത്രമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഓരോ പൗരൻ്റെയും സ്വാധീനമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളിൽ ജനങ്ങൾ പങ്കാളികളാകണമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഇന്ത്യയുടെ വികസന യാത്രയുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നത് വോട്ടർമാരാണ്. ഒരു വോട്ടറാകുക എന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശവും ഇന്ത്യയുടെ അടയാളവുമാണ്,” ദേശീയ വോട്ടർ ദിനത്തിൽ 'മൈ-ഭാരത് വളണ്ടിയർമാർ'ക്കായി തയാറാക്കിയ കത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്, എന്നാൽ അതേ സമയം, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ ചരിത്രമുള്ള ഇന്ത്യയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തുക. പുതിയതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യുവ വോട്ടർമാർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പ്രധാന മന്ത്രി വിതരണം ചെയ്യും. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതാവ് കൂടിയാണെന്ന് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
യുവ ജനങ്ങളോട് നരേന്ദ്രമോദി
നിരവധി യുവജനങ്ങൾ ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സമ്മദിദായക ദിനം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിധി മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളായി കന്നി വോട്ടർമാരെ കാണുന്നു. ആയതിനാൽ വോട്ട് ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന് വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമാണ്. യുവതികളുടെ അവബോധവും സജീവമായ ഇടപെടലും ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡൽഹിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മികച്ച തെഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനുള്ള വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയകരമായി നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും.
കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ്കുമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ സമ്മതിദായക ദിനം ആഘോഷിക്കുമെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
