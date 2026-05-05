പ്രതികാരത്തിനല്ല, മാറ്റത്തിനാണ് മുൻഗണന; ബംഗാൾ ജനതയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി
ഇന്ന് മുതൽ ബംഗാൾ അക്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായി, ബംഗാളിൽ മാറ്റം വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ തുടർന്ന് വിജയാഘോഷ വേളയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മോദി.
By ANI
Published : May 5, 2026 at 7:53 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളമടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ലോകം മുഴുവൻ വലിയ തോതിലുള്ള അസ്ഥിരതകളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തികഞ്ഞ സുസ്ഥിരതയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതായി മോദി പറഞ്ഞു.
സ്വന്തം സർക്കാർ നൽകുന്ന വികസനവും പൂർണമായ സുസ്ഥിരതയും ജനങ്ങൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വിജയാഘോഷങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സമയത്തെ ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യുദ്ധഭീതിയും കലാപങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഏറെ നിർണായകമായ ഇരുണ്ട സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണ രാജ്യത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ, അവിടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുകയാണ്.
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ പോലും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു അസ്ഥിരതയുടെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടർമാർ തികഞ്ഞ പക്വതയോടെ സുസ്ഥിരതയുടെ പാതയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. വികസനത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും ഒപ്പമാണ് ജനങ്ങളുള്ളതെന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നു.
മാറ്റം വേണം, പ്രതികാരമല്ല
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടന്ന സമാധാനപരമായ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് അനന്തമായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളുടെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും പരമ്പരകൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവർത്തകരോടും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
ബിജെപി വലിയ ചരിത്രവിജയം നേടിയ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികാരത്തിനല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ഭയത്തിന് പകരം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് ഏവരും ഒന്നിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ ജനവിധി തികച്ചും സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിരപരാധികളുടെ മരണവും വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമസംഭവങ്ങളുമായിരുന്നു വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ രാജ്യം മുഴുവൻ കേട്ടത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടന്ന സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ വാർത്തകളാണ്.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമങ്ങളിൽ ഒരു നിരപരാധിക്ക് പോലും സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ ഉത്സവത്തിൽ തോക്കുകളുടെ ശബ്ദത്തിന് പകരം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വോട്ടിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടത്. ഭീഷണിക്കും ഭയത്തിനും മേൽ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം വലിയ വിജയം വരിച്ച ചരിത്ര നിമിഷമാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ അത്യുജ്വല വിജയം
കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ, പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പൂർണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി നേടിയ ചരിത്രവിജയം പാർട്ടിക്ക് വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്. വളരെക്കാലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചെറിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യം മാത്രമായിരുന്ന ബിജെപിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ച ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 77 സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 206 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ബിജെപി ബംഗാളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം സ്വന്തമാക്കിയത്. പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് പോലും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഉജ്വല വിജയമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി നേടിയതെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്.
Also Read: ബംഗാളിലെയും കേരളത്തിലെയും ഇടതുകോട്ടകൾ തകരുന്നുവോ? രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെപ്പറ്റി വിദഗ്ധർ