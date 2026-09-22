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പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മിമിക്രി അവതിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗുണ്ടകളുടെ ഭീഷണി; ഷോകൾ റദ്ദാക്കി സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കൊമേഡിയൻ പുൽകിത് മണി

നോയിഡ, ലഖ്‌നൗ, കാൺപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഷോകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇൻഡോറിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംഘടിപ്പിച്ച 'ഛത്രോണ്‍ കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന പരിപാടിയിലാണ് മണി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മിമിക്രി അവതരിപ്പിച്ചത്.

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Pulkit Mani (X@ Pulkit Mani)
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By PTI

Published : September 22, 2026 at 2:20 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അനുകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഉയര്‍ന്ന ഭീഷണികളെത്തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കൊമേഡിയൻ പുൽകിത് മണി നടക്കാനിരുന്ന ഷോകൾ റദ്ദാക്കി. ഗുണ്ടകളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭീഷണികൾ കാരണം നോയിഡ, ലഖ്‌നൗ, കാൺപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് ഷോകൾ റദ്ദാക്കിയതായി പുൽകിത് അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്‌ച ഇൻഡോറിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംഘടിപ്പിച്ച 'ഛത്രോണ്‍ കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മിമിക്രി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മണിക്ക് നേരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്. ഇന്ന് തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം തൻ്റെ നോയിഡയിലെ ഷോ റദ്ദാക്കിയതായി പുൽകിത് മണി അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ താരം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വിവാദത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ മണി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കിട്ടു.

തുടർന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ലഖ്‌നൗ കാൺപൂർ പ്രകടനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തകരുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭീഷണികൾ കാരണം ലഖ്‌നൗ, കാൺപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഷോകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മണി പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

വേദിയിൽ “മൈ ഫ്രണ്ട്, ഹൗ ആർ യു” എന്നുചോദിച്ച് രാഹുലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പുൽകിതിൻ്റെ അവതരണം. ‘‘ഹൗ ആർ യു മോദിജി’’ എന്ന് രാഹുൽ തിരിച്ചുചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങളും പ്രസംഗശൈലിയും ചിരിയുമെല്ലാം നർമ്മ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

കടുത്ത വിമർശനവുമായി ബിജെപി

പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുകരിക്കുന്ന പുൽകിതിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. വീഡിയോയ്ക്ക് മറുപടിയായി ബിജെപി കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുകയും പാർട്ടി ഒരു സർക്കസ് ആയി മാറിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്‌തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അന്തരിച്ച മാതാവിനെ മോശമായി പരാമർശിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും അതുകേട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചിരിച്ചുവെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ കോമേഡിയൻമാരുടെയും ജോക്കർമാരുടെയും പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വിമർശിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നുവെന്നും ഇനി തിരിച്ചുവരവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും ധാർമ്മികമായ അധഃപതനത്തിൻ്റെ അറ്റത്താണെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയുടെ പ്രതികരണം.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു വേദി ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരേതയായ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സംസ്‌കാരമില്ലായ്മയെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.മോദിയുടെ പ്രായമായ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ചവർക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി വേദി പങ്കിടുകയും അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ചിരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് സിആർ കേശവൻ ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് യുവാക്കളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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