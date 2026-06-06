പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച തുടർന്നു; സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി
ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ നാലാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ വളർന്നു.
Published : June 6, 2026 at 8:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളുമായി (ഇഎസി-പിഎം) ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ പോലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ വേഗത നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആശയങ്ങളിലും നടപടികളിലുമാണ് ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ പാത എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു.
രാജ്യത്ത് ജീവിത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക ബിസിനസ് മറ്റ് ജോലി അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക തുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ഇന്ത്യയിലും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ നാലാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ വളർന്നു.
PM Narendra Modi chairs a meeting with members of the PM-Economic Advisory Council.— ANI (@ANI) June 6, 2026
PM and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India’s economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were… pic.twitter.com/8eDoam9Jut
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റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് യോഗം ചേർന്നത്. ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (ജിഡിപി) വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 7.8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. അതേസമയം 2025-26 മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വളർച്ച 7.7 ശതമാനമായെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നാലാം പാദത്തിൽ സ്ഥിരവിലയിൽ യഥാർഥ ജിഡിപി 87.77 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 81.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി 323.12 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ആദ്യ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 299.89 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് 7.7 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നാമമാത്ര ജിഡിപി 346.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ 8.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന അളവുകോലായ മൊത്ത മൂല്യവർധനവ് (GVA) 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 7.9 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം നോമിനൽ GVA 9.1 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നും ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തി. നാലാം പാദത്തിൽ യഥാർത്ഥ GVA വളർച്ച 7.9 ശതമാനവും നോമിനൽ GVA 9.9 ശതമാനവും വർധിച്ചു. ഈ വർഷം ദ്വിതീയ, തൃതീയ മേഖലകൾ വളർച്ചയെ നയിച്ചു. സ്ഥിരവിലയിൽ ദ്വിതീയ മേഖല 8.8 ശതമാനവും തൃതീയ മേഖല 9.3 ശതമാനവും വളർച്ച കൈവരിച്ചു. കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധന മേഖല 3.2 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
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