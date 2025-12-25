ETV Bharat / bharat

''സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒരേ കുടുംബം അവകാശപ്പെടുന്നു''; വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ 101-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ‘രാഷ്ട്ര പ്രീണ സ്ഥല്‍’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തതിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ATAL BIHARI VAJPAYEES ANNIVERSARY P M NARENDRA MODI CONGRESS AND SAMAJWADI PARTY ONEFAMILY RULE IN INDIA
Prime Minister Narendra Modi (ANI)
author img

By ANI

Published : December 25, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: കോൺഗ്രസിനെയും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയെയും കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്‌ക്കർ പോലുള്ള ദേശിയ പ്രതിഭകളുടെ പൈതൃകം തകർക്കുകയും രാജ്യത്ത് ചിലർ കുടുംബ വാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ 101-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്ര പ്രീണ സ്ഥല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തതിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ, രാഷ്ട്രീയ, വികസന യാത്രയിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തി. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒരേ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് നൽകാനുള്ള നീക്കം നടന്നുവെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ, രാഷ്ട്രീയ, വികസന യാത്രകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മഹാനായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ്റെ ജീവിതത്തിനും ആശയങ്ങൾക്കുമുള്ള ആദരസൂചകമായിരിക്കും ഇവിടമെന്നും ഉദ്ഘാടന ശേഷം മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുസ്‌തകങ്ങളായാലും സർക്കാർ പദ്ധതികളായാലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും തെരുവുകളോ റോഡുകളോ ആയാലും എല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതമാതാവിനെ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാർ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ബാബാ സാഹബ് അംബേദ്‌കറുടെ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മോദി പ്രസംഗിച്ചു. അതേസമയം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പ്രതിമ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മോദി സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

''ബാബാ സാഹബ് അംബേദ്‌കറുടെ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് രാജകുടുംബം ഈ പാപം ചെയ്‌തു. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അതേ പാപം ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ബാബാ സാഹിബിൻ്റെ പൈതൃകം നശിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി അനുവദിച്ചില്ല. ഇന്ന് ഡൽഹി മുതൽ ലണ്ടൻ വരെ, ബാബാ സാഹബ് അംബേദ്‌കറുടെ പഞ്ച തീർഥ പൈതൃകം ആഘോഷിക്കുകയാണ്'' - പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു.

ബാബാ സാഹബ് അംബേദ്‌കറുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണ് പഞ്ച തീർത്ഥം (അഞ്ച് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ). അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്.

അതേസമയം 30 ഏക്കർ വ്യാപിച്ചുകിടന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സ്‌മാരകം പണിതതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. സ്‌മാരക നിർമാണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഉദ്‌ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മോദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഏകദേശം 98,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു അത്യാധുനിക മ്യൂസിയവും ഇവിടെയുണ്ട്. താമരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഘടനയിലാണ് ഇത് രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗ കേസ്; മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎയ്‌ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിൽ സുപ്രീകോടതിയെ സമീപിച്ച് അതിജീവിത

TAGGED:

ATAL BIHARI VAJPAYEES ANNIVERSARY
P M NARENDRA MODI
CONGRESS AND SAMAJWADI PARTY
ONEFAMILY RULE IN INDIA
PM MODI IN LUCKNOW SPEECH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.