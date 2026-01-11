സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആയിരം വര്ഷങ്ങള്, ശൗര്യ യാത്രയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ആയിരം വര്ഷം പിന്നിടുന്ന വേളയില് ശൗര്യയാത്രയുമായി സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം. പൂജകള്ക്കും ചടങ്ങുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി പ്രധാനമന്ത്രി.
Published : January 11, 2026 at 11:54 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്; ഗുജറാത്തിലെ ഗിര് സോമനാഥ് ജില്ലയിലെ സോമനാഥ് സ്വാമി ക്ഷേത്തില് നടക്കുന്ന സ്വാഭിമാന് പര്വിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശൗരയാത്രയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നല്കുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തില് തടിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്.
1026ല് ക്ഷേത്രം ആദ്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ആയിരം വര്ഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് പരിപാടിയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 1951ല് ക്ഷേത്രം പുനര്നിര്മ്മിച്ചതിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാര്ഷിക വേളയുമാണിത്. ക്ഷേത്രപാലകനെ ആദരിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയാണ് ശൗര്യയാത്ര.
മോദി ക്ഷേത്രത്തില് പൂജയും പ്രാര്ത്ഥനയും നടത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തില് കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കും. പിന്നീട് രാജ്കോട്ടില് വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് റീജ്യണല് കോണ്ഫറന്സിലും മോദി സംബന്ധിക്കും.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതല് തന്നെ കൊടുംതണുപ്പിനെ അവഗണിച്ചും ഭക്തര് ക്ഷേത്രപരിസരത്തേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. വെടിക്കെട്ടും അലങ്കാരങ്ങളും ഡ്രോണ് ഷോയുമെല്ലാം ചടങ്ങുകള്ക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി.
സോമനാഥ് സ്വാഭിമാന് പര്വിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തിയ മോദി ഓംകാര മന്ത്രോച്ചാരണ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തു. ഒപ്പം മൂവായിരത്തോളം ഡ്രോണുകള് അണിനിരന്ന ഡ്രോണ് ഷോയും വീക്ഷിച്ചു.
അഖണ്ഡ് സോമനാഥ്, അഖണ്ഡ് ഭാരത് തുടങ്ങിയവ എഴുതിയ കൂറ്റന് ബാനറുകള് നഗരത്തിലെമ്പാടും കാണാം.
കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ചെണ്ടമേള വനിതാ സംഘത്തിനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.