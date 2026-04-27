സിക്കിം സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ തിളങ്ങി മോദി; മെഗാ റോഡ്ഷോയിൽ ആയിരങ്ങള്‍

സിക്കിമിൻ്റെ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ 50-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിൽ 4,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

File photo of Modi
Published : April 27, 2026 at 8:18 PM IST

ഗാങ്‌ടോക്ക്: സിക്കിമിൻ്റെ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ 50-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ മെഗാ റോഡ്ഷോ നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വൈകുന്നേരം ഗാങ്‌ടോക്കിൽ ആയിരുന്നു മെഗാ റോഡ്ഷോ നടന്നത്. പരമ്പരാഗത ഭൂട്ടിയ തൊപ്പിയും ലെപ്‌ച്ച കോട്ടും ധരിച്ചാണ് മോദി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ലിബിംഗ് ഹെലിപാഡിൽ ഗവർണർ ഓം പ്രകാശ് മാത്തൂറും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് തമാങ്ങും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

തുറന്ന വാഹനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് തമാങ്ങും വലതുവശത്ത് സംസ്ഥാന ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് ഡി ആർ ഥാപ്പയും മോദിയെ അനുഗമിച്ചു. റോഡരികിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുഷ്‌പാരവങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ പ്രാധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനിരിക്കെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം വേദിയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്ന് വെർച്വലായാണ് അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ഇത്തവണ നേരിട്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നന്ദിയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് തമാങ്ങ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

"അഗാധവും ഹൃദയംഗവുമായ ആവേശത്തോടെ, ഗാങ്‌ടോക്കിൽ എത്തിയ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ജിക്ക് സിക്കിമിലെ ജനങ്ങൾ ഗംഭീരവും ഉജ്ജ്വലവുമായ സ്വീകരണം നൽകി. റോഡ്‌ഷോയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരാനും ജനങ്ങളുടെ അതിരറ്റ സ്നേഹവും പിന്തുണയും നേരിട്ട് കാണാനും കഴിഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഒരു ബഹുമതിയായാണ്," തമാങ് പറഞ്ഞു.

നാളെ ഗാങ്‌ടോക്കിലെ ഓർക്കിഡേറിയം സന്ദർശിക്കും. സിക്കിമിൻ്റെ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, 'സ്വർണ്ണജയന്തി മൈത്രി മഞ്ജരി' ഓർക്കിഡ് പാർക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ പാൽജോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന രൂപീകരണ ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തിനായി 4,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കണക്‌ടിവിറ്റി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യുതി, നഗരവികസനം, പരിസ്ഥിതി, ടൂറിസം, കൃഷി എന്നിവയുൾപ്പെടെ വികസന പദ്ധതികളാകും പ്രഖ്യാപിക്കുക.

