ETV Bharat / bharat

വികസിത് ഭാരതത്തിന് ലഹരിമുക്ത യുവത്വം അത്യന്താപേക്ഷിതം; 'നശാ മുക്ത് യുവ അഭിയാൻ' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങളെ സജീവമായി പങ്കെടുപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്

NASHA MUKT YUVA ABHIYAN
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഫിറ്റായിരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എല്ലാവിധ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും യുവത്വം വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 'നശാ മുക്ത് യുവ ഫോർ വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ്പ് അഭിയാൻ' പദ്ധതി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

​ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങളെ സജീവമായി പങ്കെടുപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമ്പയിൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഊർജ്ജമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും, അതേ ശക്തിയോടെയാണ് ഈ കാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കാശിയിൽ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായാണ് ഈ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി ഇന്ന് 125-ലധികം ആത്മീയ സംഘടനകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യവ്യാപകമായി 100 ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 'ജൻ ഭാഗിദാരി' (ജനപങ്കാളിത്തം) കാമ്പയിന് തുടക്കമായി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാജ്യത്തുടനീളം പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

കായിക മത്സരങ്ങൾ, വാക്കാത്തണുകൾ, ധ്യാന സെഷനുകൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, തെരുവ് നാടകം, ചർച്ചാ വേദികൾ, ചിത്രകല മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കും. യുവജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം പൂർണമായി തുടച്ചുനീക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലഹരിമുക്ത ഭാരതമെന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2020-ലാണ് 'നശാ മുക്ത് ഭാരത് അഭിയാൻ' ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 10,000-ത്തിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾ ഓൺലൈനായി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എൻഎസ്എസ് വോളൻ്റിയർമാർ, മൈ ഭാരത് വോളൻ്റിയർമാർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരും ഇതിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഇന്ത്യന്‍ വേനലും മഴയും തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

TAGGED:

NARENDRA MODI
DRUG FREE YOUTH
DEVELOPED INDIA CAMPAIGN
VIKSIT BHARAT
NASHA MUKT YUVA ABHIYAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.