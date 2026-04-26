ഇന്ത്യയുടെ ആണവ കുതിപ്പ്: കല്പ്പാക്കം പരീക്ഷണ റിയാക്ടര് സജ്ജം; ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
Published : April 26, 2026 at 3:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴ്നാട്ടിലെ കല്പ്പാക്കത്തുള്ള തദ്ദേശീയമായ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ പ്രവര്ത്തന സജ്ജമായതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ആണവോര്ജ മേഖലയിലെ 'ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഞായറാഴ്ച തൻ്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മന് കിബാത്തിൻ്റെ 133-ാമത് എപ്പിസോഡിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടത്തില് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ചത്. ഇത് നമ്മുടെ വീക്ഷിത് ഭാരത് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് പുതിയ ഊർജം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
500 മെഗാവാട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ (PFBR) ഏപ്രിൽ 6 ന് വിജയകരമായി ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കിറ്റി (നിയന്ത്രിത ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ തുടക്കം) നേടി. ഒരു ആണവ റിയാക്ടറിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിതമായ ആണവ വിഘടനം (Self-sustaining nuclear reaction) ആരംഭിക്കുന്ന നിർണായക ഘട്ടമാണിത്. ഏപ്രിൽ 6-നാണ് റിയാക്ടർ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
"നമ്മുടെ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞർ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണമായും തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഈ റിയാക്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആണവ പദ്ധതിയിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം മികച്ചതും എളുപ്പവുമാക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രശംസനീയമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീക്ഷിത് ഭാരത് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് പുതിയ ഊർജം നൽകും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Sharing this month’s #MannKiBaat. Do listen! https://t.co/DTOYipk9kF— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
2024 മാർച്ചിൽ കൽപ്പാക്കത്ത് റിയാക്ടറിൻ്റെ കോർ ലോഡിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് തനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം മന് കി ബാത്തില് അനുസ്മരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ആണവോര്ജ പദ്ധതിയിലെ സുപ്രധാനമായ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത്. പരമ്പരാഗത താപ റിയാക്ടറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പിഎഫ്ബിആര് യുറേനിയം-പ്ലൂട്ടോണിയം മിക്സഡ് ഓക്സൈഡ് (MOX) ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. തോറിയം-232 ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ റിയാക്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരിവർത്തനത്തിലൂടെ, തോറിയം-232 യുറേനിയം-233 ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാള് കൂടുതല് ഇന്ധനം ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്. ഭാവിയില് ഇന്ത്യയുടെ വന്തോതിലുള്ള തോറിയം നിക്ഷേപം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറാന് ഈ നേട്ടം സഹായിക്കും.
