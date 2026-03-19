'വികസിത ഭാരത ലക്ഷ്യത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം ലഭിക്കട്ടെ' പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
ചൈത്ര നവരാത്രി, ഗുഡി പദ്വ, ഉഗാദി, ചേട്ടി ചന്ദ് പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
Published : March 19, 2026 at 11:24 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചൈത്ര നവരാത്രി, ഗുഡി പദ്വ, ഉഗാദി, ചേട്ടി ചന്ദ് എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുർഗ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു. എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്.
देशभर के मेरे परिवारजनों को नवरात्रि की हार्दिक मंगलकामनाएं। शक्ति की आराधना का यह दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख, सौभाग्य, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा की असीम कृपा से सबका कल्याण हो, जिससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी नई ऊर्जा मिले। जय अंबे…— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
"എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സമാധാനം, ക്ഷേമം, സന്തോഷം, സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുർഗ്ഗാ ദേവിയുടെ നാമാർഥം ഏറ്റവും മംഗളകരമായ ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായ ചൈത്ര നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ദുർഗ്ഗാ മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടുന്നു, വികസിത ഭാരത ലക്ഷ്യത്തിന് ആ കൃപ പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകും" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Greetings to everyone on the very special occasion of Nav Samvatsar. May everyone be blessed with infinite happiness, success and good health. I pray that this coming new year further strengthens the spirit of courage, self-confidence and service in everyone’s lives. May it also…— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
"രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യ മുഹൂർത്തം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം, ഭാഗ്യം, സമൃദ്ധി, മികച്ച ആരോഗ്യം എന്നിവ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ശക്തി സ്വരൂപയായ ദുർഗ്ഗയുടെ അതിരറ്റ കൃപ എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം നൽകട്ടെ, അതുവഴി വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരട്ടെ. ജയ് അംബേ ജഗദാംബേ മാ" അദ്ദേഹം എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
Best wishes on Cheti Chand! Praying for a very good year. pic.twitter.com/OpyC7LoXuy— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനും മികച്ച ഭാവിക്കുമാി ഈ പുതുവർഷം സന്തോഷവും ശക്തിയും നവോന്മേഷവും നൽകട്ടെ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആശംസിച്ചു. "എല്ലാവരും അനന്തമായ സന്തോഷം, വിജയം, നല്ല ആരോഗ്യം എന്നിവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ പുതുവത്സരം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം, സേവന മനോഭാവം എന്നിവയാൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് പുതിയൊരു പ്രചോദനം ആയിരിക്കട്ടെ" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെലുങ്ക്, കന്നഡ, കൊടവ തുടങ്ങിയവരുടെ പുതുവത്സരാഘോഷമായ ഉഗാദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. "ഈ ഉത്സവം പുതിയ ഒരു തുടക്കമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം സന്തോഷവും വിജയവും മികച്ച ആരോഗ്യവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പിന്തുടരാനും നേടിയെടുക്കാനും പൂർത്തീകരിക്കാനുമാകട്ടെ" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Best wishes on Gudi Padwa! pic.twitter.com/HHLzUXFYrQ— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പരമ്പരാഗത പുതുവത്സരാഘോഷമായ ഗുഡി പദ്വയ്ക്കും ചേതി ചന്ദിനും ആശംസകൾ നേർന്നു. ഈ പുണ്യോത്സവം സമൂഹത്തിലെ ഐക്യത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആസംസിക്കുന്നു എന്നും പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. അനുഗ്രഹം തേടാനും ഭക്തിപൂർവ്വംഉത്സവം ആരംഭിക്കാനും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ മുതൽ ഭക്തർ തടിച്ചുകൂടി.
Have a wonderful Ugadi! pic.twitter.com/3qqq4jka67— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
