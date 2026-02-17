ETV Bharat / bharat

ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാനും കുടുംബത്തിനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം; ഔദ്യോഗിക ക്ഷണവുമായി നരേന്ദ്ര മോദി

താരിഖ് റഹ്മാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യ ഡോ. സുബൈദ റഹ്മാൻ, മകൾ സൈമ എന്നിവരെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

NARENDRA MODI BANGLADESH PM TARIQUE RAHMAN VISIT INDIA
Tarique Rahman, PM Modi (X.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: ബംഗ്ലാദേശിൽ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ബിഎൻപി ചെയർമാൻ താരിഖ് റഹ്മാനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അയച്ച അഭിനന്ദന സന്ദേശത്തിലാണ് സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ മോദി ക്ഷണം നടത്തിയത്.

താരിഖ് റഹ്മാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യ ഡോ. സുബൈദ റഹ്മാൻ, മകൾ സൈമ എന്നിവരെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ താരിഖ് റഹ്മാനും കുടുംബത്തിനും ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയുമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബിഎൻപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നയതന്ത്ര നീക്കം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപി സഖ്യം നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയം താരിഖ് റഹ്മാന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്‍റെ തെളിവാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന താരിഖ് റഹ്മാന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള താരിഖ് റഹ്മാന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നും മോദി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചരിത്രപരമായ ബന്ധവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പങ്കിടുന്ന അടുത്ത അയൽവാസികളാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വികസന മുൻഗണനകൾ ഭാവി സഹകരണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായി മാറുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

വ്യാപാരം, കണക്റ്റിവിറ്റി, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഊർജ്ജം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ താരിഖ് റഹ്മാനുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പരസ്പര സുരക്ഷയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി മികച്ച രീതിയിൽ ഒത്തുപ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫെബ്രുവരി 12-ന് നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 300 അംഗ പാർലമെന്‍റിൽ 212 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ബിഎൻപി സഖ്യം അധികാരമുറപ്പിച്ചത്.

പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്‍റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ താരിഖ് റഹ്മാന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്‌പീക്കറുടെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറുടെയും അഭാവത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കാണ് സത്യ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ ചുമതലയുള്ളത്. രാജ്യത്തെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള ഭരണഘടനാ പരിഷ്‌കരണ കൗൺസിൽ ഉടൻ രൂപീകരിക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

