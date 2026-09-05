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കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കണം; അധ്യാപകർക്ക് നിർദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു

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screengrab from a video posted on Sept. 5, 2026, Prime Minister Narendra Modi interacts with National Teachers Awards winners at his official residence (@NarendraModi/YT via PTI Photo)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 12:45 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അമിതമായ സ്ക്രീൻ സമയത്തെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അധ്യാപക ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുട്ടികളെ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അധ്യാപകരുടെ പങ്ക്
കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനനിലവാരത്തിനപ്പുറം അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും അധ്യാപകർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. വലിയ നഗരങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിലും ലഹരിമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

ആരാണ് ആർക്കാണ് ലഹരി നൽകുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ ബോധവത്‌കരണം നടത്താൻ മുൻകൈയെടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയിൽ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

സ്ക്രീൻ സമയവും വിദ്യാഭ്യാസ നയവും
ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെയും ബാല്യം മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാല്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും മറ്റും ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾ എത്ര സമയം സ്ക്രീനുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാത്രി വൈകിയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കണം. കായിക വിനോദങ്ങൾ, ശാരീരിക കളികൾ, സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ താത്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളെ അമിതമായ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് പടിപടിയായി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, കുട്ടികളെ ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് പുറത്തുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതിൻ്റെയും യഥാർഥ ലോകത്തെ നൈപുണ്യങ്ങളുമായും തൊഴിലുകളുമായും അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പാഠ്യപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നുനൽകുന്നതിനപ്പുറം, അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പോലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അധ്യാപകർ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അധ്യാപകർ
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകവും രസകരവുമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച വിവിധ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചു. പാഠഭാഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിച്ച നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും അധ്യാപകർ ചർച്ച ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ പതിവ് അധ്യാപന ചുമതലകൾക്ക് പുറമെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി നടത്തിയ വിവിധ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ വിശദീകരിച്ചു.

അവാർഡ് ജേതാക്കളുമായി സംവദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, അധ്യാപനത്തോടുള്ള അവരുടെ അർപ്പണബോധത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും വർഷങ്ങളായി അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ആവേശത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനാനുഭവങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്ന ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡിലൂടെ അവരുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഭാവനകളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, ഈ വർഷം മൂന്ന് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി 82 അധ്യാപകരെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരെയുമാണ് ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരതാ വകുപ്പിൽ നിന്ന് 48 അധ്യാപകർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ നിന്നുമായി 21 അധ്യാപകർ, നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള 13 നൈപുണ്യ പരിശീലകർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

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