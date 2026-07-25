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നീറ്റ് പ്രതിഷേധം; യുവാക്കൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിഡിയോ

ജനങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സജീവമായി ഈ ബന്ധം തുടരുമെന്നും മോദി

Cjp Protest Narendra Modi Instagram Central Cabinet Meeting PM Modi Social Media
നരേന്ദ്ര മോദി (instagram)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 6:37 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച പ്രതികരണത്തിന് യുവാക്കൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിന് പുറമെ യുവാക്കൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും സജീവമാകാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി.

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വ്യാഴാഴ്ച പാതിരാത്രിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യ വിഡിയോ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ പുതിയ വിഡിയോയും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വിഡിയോയും ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ജനങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും താൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ക്രിയാത്മകമായ നിർദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സജീവമായി ഈ ബന്ധം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാരിൻ്റെ സുതാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സജീവമാകാൻ നിർദേശം
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിൽ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്. മന്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പുതിയ കാലത്തെ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ ഭൂരിഭാഗം മന്ത്രിമാരും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ യുവതലമുറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെന്നും അതിനാൽ അവിടെ സജീവ സാന്നിധ്യമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനും ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സഹായിക്കും. ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഹ്രസ്വ വിഡിയോകളായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ലക്ഷ്യം യുവവോട്ടർമാർ
സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളും നയതീരുമാനങ്ങളും വേഗത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരടക്കമുള്ള യുവജനങ്ങളെ സർക്കാരുമായി അടുപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർഥികളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം കൃത്യമായി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നേതൃത്വം കരുതുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

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