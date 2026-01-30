ETV Bharat / bharat

രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും

ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയുൾപ്പടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലത്ത് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തി.

PM Modi pays floral tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat (ANI)
January 30, 2026

ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 78-ാം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും. ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയുൾപ്പടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലത്ത് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രധാനമന്ത്രി മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരാഞ്ജലികളും നേർന്നു.

രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി (ANI)

"ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് നൂറ് പ്രണാമങ്ങൾ നേരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു എപ്പോഴും വികസിതവും സ്വാശ്രയവുമായ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും പ്രവൃത്തികളും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നും പ്രചോദിപ്പിക്കും.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഹിംസ തത്വത്തേയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. "മാനവികതയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ബാപ്പു എപ്പോഴും അഹിംസയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി. ആയുധങ്ങളില്ലാതെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി അഹിംസയ്ക്കുണ്ട്. അഹിംസയാണ് ആത്യന്തിക കടമ, അഹിംസയാണ് ആത്യന്തിക തപസ്. അഹിംസയാണ് ആത്യന്തിക സത്യം, അത് നീതിയുടെ ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു," - പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതി രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തുന്നു (ANI)

പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത്, കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ എന്നിവർ സർവമത പ്രാർഥനയിലും രക്തസാക്ഷി ദിന ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തു. രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്ഘട്ടിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്‌മൃതി സ്ഥലിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഗതാഗത നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഐടിഒ ചൗക്ക്, ഡൽഹി ഗേറ്റ്, ഗുരുനാനാക് ചൗക്ക്, ശാന്തിവൻ ചൗക്ക്, രാജ്ഘട്ട് ഡിടിസി ഡിപ്പോ, ഐപി ഫ്ലൈഓവർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കവലകളിൽ ആവശ്യാനുസരണം വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുമെന്ന് നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർള രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തുന്നു (ANI)

സമാധാനത്തിൻ്റേയും അഹിംസയുടേയും വക്താവായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി 1948 ജനുവരി 30ന് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്‌സെ എന്ന ആർഎസ്എസ് മത ഭ്രാന്തൻ ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകളാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഗാന്ധിക്ക് നേരെ ഗോഡ്‌സെ വെടിയുതിർത്തത്. വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച തോക്ക് എടുത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് നേരെ വെടിവച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം. ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം ലോക ജനതയെ തെന്ന ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു.

വൈവിധ്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയ്‌ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗാന്ധി. എല്ലാവരേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വാഴുന്ന മതേതര രാഷ്‌ട്രത്തെയാണ് ഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്‌തത്. സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ ജീവിച്ച ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവും മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്. സ്വദേശിവത്‌ക്കരണത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ മഹാത്മാവ് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ ശബ്‌ദമായി മാറുകയായിരുന്നു.

