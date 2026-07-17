ജലന്ധറില് 5470 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി
അമൃത്സര്-(ചേഹാര്ത്ത) വാരണസി സന്ത് രവിദാസ് എക്സ്പ്രസും മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. രണ്ട് ആത്മീയ, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ തമ്മില് ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ട്രെയിന് സര്വീസാണിത്.
By PTI
Published : July 17, 2026 at 6:52 PM IST
ജലന്ധര്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരവധി റെയില്, റോഡ് പദ്ധതികള്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചില പദ്ധതികള്ക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു.ജലന്ധറില് 5470 കോടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന 75 റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകളടക്കമുള്ള പദ്ധതികള്ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തുടക്കമിട്ടത്.
Also Read: ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ; രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും യാത്രക്കാര്ക്ക് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുകയും മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയുമാണ് പദ്ധതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അമൃത്സര്-(ചേഹാര്ത്ത) വാരണസി സന്ത് രവിദാസ് എക്സ്പ്രസും മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. രണ്ട് ആത്മീയ, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ തമ്മില് ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ട്രെയിന് സര്വീസാണിത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചണ്ഡിഗഢിലെയും ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദിലെയും വികസന പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജലന്ധറിലെത്തിയത്. ജിന്ദില് ആണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജന് ട്രെയിന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇക്കൊല്ലം അദ്ദേഹം ജലന്ധറിലെത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയില് ദേര സഛ്ഖന്ദ് സന്ദര്ശിക്കാന് അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. 2027ല് പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ മോദിയുടെ അടിക്കടിയുള്ള സന്ദര്ശനത്തിന് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തല്. ഇക്കുറി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പുനരുത്ഥരിച്ച 75 റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകള് മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷന് പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുന്നവയാണ് ഇത്. അത്യാധുനിക, യാത്രിസൗഹൃദ സൗക്യങ്ങള് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1570 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇവ പുനര്നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതില് നാലെണ്ണം ജലന്ധറിലാണ്. ജലന്ധര് കന്റോണ്മെന്റ്, എസ്എഎസ് നഗര്(മൊഹാലി), ശ്രീമുക്തേശ്വര് സാഹിബ്, ശ്രീ അനന്തപൂര് സാഹിബ് എന്നിവയാണിവ. പ്രാദേശിക സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ശില്പ്പഭംഗിയും ഈ സ്റ്റേഷനുകളില് ഉള്ച്ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ദൗലത്പൂര് ചൗക്ക് കര്ത്തോളി പുത്തന് റെയില്പ്പാതയും മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 830 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇത് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നംഗല് അണക്കെട്ട്-തല്വാര-മുകേരിയന് പുതു റെയില്വേ പാത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.
പഞ്ചാബ്-ഹിമാചല്പ്രദേശ് റെയില് ബന്ധത്തിന് ഇത് കരുത്താകും. ഹോഷിയാര്പൂര്, ഉന ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാത ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
സുപ്രധാന മത കേന്ദ്രങ്ങളായ ശ്രീആനന്ദ്പൂര് സാഹിബ്, മാചിന്തപൂര്ണി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇത് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമാകും. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും എത്താന് ഈ പുത്തന് റെയില് ശൃംഖല സഹായകമാകും. കര്ത്തോളി -അംബാല ട്രെയിന് സര്വീസും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഹിമാചല് പ്രദേശ് സംസ്ഥആനങ്ങളിലെ ഗതാഗതത്തെ ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തും.
അമൃത്സറിനെയും വാരണസിയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള റെയില് ശൃംഖലയിലൂടെ സന്ത് രവിദാസ് എക്സ്പ്രസും അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ജലന്ധറിലെത്തിയ മോദി സഛ്ഖണ്ഡ് ബല്ലന് ദേര മേധാവി നിരഞ്ജന് ദാസുമായി ജലന്ധര് കന്റോണ്മെന്റ് റെയില്വേസ്റ്റേഷനില് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പഞ്ചാബിലെ രവിദാസിയ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദേറയാണിത്.
ഗുരുരവിദാസിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ വാരണസിയിലെ സീര് ഗോവര്ദ്ധനപുരിയിലേക്ക് നേരിട്ടൊരു ട്രെയിന് സര്വീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 650ാം പര്കാഷ് പുരബ് ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വേണമെന്നത് രവിദാസിയ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരാവശ്യമായിരുന്നു.
3070 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ദേശീയപാത പദ്ധതിക്കും അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിട്ടു. ഡല്ഹി അമൃത്സര് -കത്ര നാല് വരി ഹരിത അതിവേഗ പാതയുടെ 30.9 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ആറാം പാക്കേജ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഈ പാത സഹായകമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വാഹനങ്ങള്ക്ക്. ഇതിലൂടെ ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും വാഹനങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
ആറ് വരി ഹരിത ദക്ഷിണ ലുധിയാന അതിവേഗ പാതയ്ക്കും മോദി തറക്കല്ലിട്ടു. 25.2 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള പാതയാണിത്. ലുധിയാന ബട്ടിന്ഡ യാത്ര സമയം കുറയ്ക്കാന് ഈ പാത സഹായകമാകും. മറ്റ് സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യവും മെച്ചപ്പെടും.