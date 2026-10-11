ചെന്നൈ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി; 13,000 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ നാടിന് സമർപ്പിക്കും
ഹൈവേ, റെയിൽവേ, തുറമുഖം, പെട്രോളിയം, വിദ്യഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.
Published : October 11, 2026 at 1:31 PM IST
ചെന്നൈ: ചെന്നൈ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടമായ പൂനമല്ലി- വടപളനി സ്ട്രെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 13,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും. ഹൈവേ, റെയിൽവേ, തുറമുഖം, പെട്രോളിയം, വിദ്യഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.
രാവിലെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് സ്വീകരിച്ചു. പെരൂർ ബൈപാസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പൂന്തമല്ലി ബൈപാസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ മേദി മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തു. മോദിക്കൊപ്പം വിജയ്യും മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തു.
ഏകദേശം 4,900 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പൂനമല്ലി-വടപളനി പാത നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3.7 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഡബിൾ ഡെക്കർ പാത ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ട്രെച്ചാണിത്. ഡ്രൈവർ രഹിത സർവീസുകൾ നടത്താവുന്ന അത്യാധുനിക സിഗ്നിലിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
13,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ മോദി നാടിന് സമർപ്പിക്കും
NH-744Aയിലെ 36 കിലോമീറ്റർ വടുകപ്പട്ടി-തെർക്കുവെംഗനല്ലൂർ നാലുവരിപ്പാത, 30 കിലോമീറ്റർ മധുര റിങ് റോഡ് നാലുവരിപ്പാത,NH 83ൽ തിരുവാരൂ ബൈപ്പാസ് നാലുവിപ്പാതയുടെ തറക്കല്ലിടൽ എന്നീ പരിപാടികളും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
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മേഖലയിലെ പ്രധാന തീർത്ഥാടന, വ്യാവസായിക, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചരക്കുഗാതാഗതം സുഖമമാക്കാനും NH-744Aയിലെ 36 കിലോമീറ്റർ വടുകപ്പട്ടി-തെർക്കുവെംഗനല്ലൂർ നാലുവരിപ്പാത പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. ചെന്നൈ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ മണലി റിഫൈനറിയിൽ 1,620 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 'ലൂബ് ഓയിൽ ബേസ് സ്റ്റോക്സ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.
റെയിൽവേ പദ്ധതികൾ
പളനി, വെല്ലൂർ കൻ്റോൺമെൻ്റ്, അംബാസമുദ്രം, പരമക്കുടി,നാമക്കൽ എന്നീ അഞ്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം നവീകരിച്ച് ഉദഘാടനം ചെയ്യും. ചെന്നൈ പോർട്ട, കാമരാജൻ പോർട്ട്, വി ഒ ചിദംബരനാർ പോർട്ട് എന്നിവയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കും മോദി തറക്കല്ലിടും.
പരിപാടിക്ക് ശേഷം ജലകണ്ഡേശ്വരൻ ക്ഷേത്രത്തിലും മോദി സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഐെഐടി മദ്രാസിലെ ബ്രെയിൻ സെൻ്ററിൻ്റെ വാക്ക്ത്രൂവിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതുകൂടാതെ ജയ്ഗോപാൽ ഗരോഡിയ ഹിന്ദു വിദ്യാലയ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കാളിയാകും.
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