ലഡാക്കിൽ 3,350 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
ലേയിലെ കുഷോക് ബകുല റിംപോച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ 640 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച പുതിയ പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 2:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലഡാക്കിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 3,350 കോടി രൂപയുടെ അഞ്ച് വികസന പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെർച്വലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലേയിലെ കുഷോക് ബകുല റിംപോച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ 640 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച പുതിയ പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
23,800 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ആധുനിക ടെർമിനൽ പ്രതിവർഷം 35 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ ടെർമിനൽ ലഡാക്കിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ലഡാക്കിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃക ഘടകങ്ങളുമായി ആധുനിക യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഈ ടെർമിനൽ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള വ്യോമ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ബിആർഒ) നിർമ്മിച്ച 298 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നിമ്മു-പാദും-ദർച്ച റോഡും പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു.
ലേയിലെ പർവത ഗ്രാമമായ നിമ്മുവിനെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഡാർച്ചയുമായി വിദൂര സൻസ്കാർ താഴ്വരയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റോഡ്, ലഡാക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ബദൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇടനാഴി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രീനഗർ-ലേ, മണാലി-ലേ ഹൈവേകൾക്ക് അനുബന്ധമാണ്.
ഉയരത്തിലുള്ള ഷിൻകുൻ ലാ പാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഹിമാലയൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ റോഡ് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രവർത്തന ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും സായുധ സേനയ്ക്കുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലുമാണ് ഇതിന്റെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം എന്ന് സർക്കാർ പുറത്ത് വിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സാൻസ്കറിലെ താമസക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിപണികൾ, അവശ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.
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"ഇന്ന്, ലഡാക്കിന്റെ പുരോഗതിയിലും വികസനത്തിലും മറ്റൊരു അധ്യായം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ലഡാക്കിൽ ഇന്ന് നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതികൾ നിരവധി ആളുകൾക്ക് യാത്ര എളുപ്പമാക്കും, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. മറ്റുള്ളവയിൽ ജലലഭ്യത വർധിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ പുരാതന പൈതൃകത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തും," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ലഡാക്കിന്റെ പുരാതന പുരാവസ്തു പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ലേയിലെ സിന്ധു ഘട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പെട്രോഗ്ലിഫ് കൺസർവേഷൻ പാർക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലഡാക്കിലെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, 9 മെഗാവാട്ട് ഹനു ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും 66 കെവി ഡബിൾ-സർക്യൂട്ട് ദാ-ഹനു-ഖൽത്സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.
വൈദ്യുതി ഒഴിപ്പിക്കൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലഡാക്കിലെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ പദ്ധതികൾ സഹായിക്കും, ഇത് മേഖലയിലെ ജലവൈദ്യുത വിഭവങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
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