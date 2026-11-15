"ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ മകൾ നയിക്കുന്ന രാജ്യം": ജൻജാതിയ ഗൗരവ് ദിവസ് പരിപാടിയിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി, ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ 246 വികസന പദ്ധതികൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കമിട്ടു.
By ANI
Published : November 15, 2026 at 2:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ദ്രൗപദി മുർമു രാഷ്ട്രപതിയായി രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രമുഖ ഗോത്രവർഗ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ബിർസ മുണ്ടയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിരോളിയിൽ, മുണ്ടയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച 'ജൻജാതിയ ഗൗരവ് ദിവസ്' ആഘോഷങ്ങളിൽ വെർച്വലായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരോഗതിയിൽ ഗോത്രവർഗ സമൂഹങ്ങൾ നൽകുന്ന വർധിച്ചുവരുന്ന സംഭാവനകളെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. "ഇന്ന്, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഗോത്രവർഗ സമൂഹം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനമുണ്ട്," നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
3,000 കോടി രൂപയുടെ 246 വികസന പദ്ധതികൾ
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി, ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ 246 വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തുടക്കമിടുകയും അവയുടെ തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ, സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ഈ പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അവശ്യ സേവനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതികൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പുറമെ, 19 പുതിയ ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു. ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. ഗോത്രവർഗ ഉൽപ്പന്ന നിർമാതാക്കൾക്ക് വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 12 'ട്രൈബൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻ്ററുകൾക്കും' (TMMC) കൂടാതെ, പി.എം-ജൻമൻ (PM-JANMAN), ഡി.എ.ജെ.ജി.യു.എ (DAJGUA) എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് 42 പദ്ധതികൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു.
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1875-ൽ മുണ്ട ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ച ഭഗവാൻ ബിർസ മുണ്ടയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്, എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 15-ന് 'ജൻജാതിയ ഗൗരവ് ദിവസ്' ആചരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിനെതിരായ ഗോത്രവർഗ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുൻനിര നേതാവായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു വന്നു.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗോത്രമേഖലകളിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമർത്തലിനും ചൂഷണത്തിനുമെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ബിർസ മുണ്ട ഒരു മതപരവും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയവുമായ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. 'ധർത്തി ആബ' (ഭൂമിയുടെ പിതാവ്) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബിർസ മുണ്ട, ഗോത്രവർഗ്ഗ സ്വത്വത്തിൻ്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ചിരസ്ഥായിയായ പ്രതീകമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.
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