'അവസാന ശ്വാസം വരെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കും'; ഗുജറാത്തില് 14,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ഗുജറാത്ത് സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഭാരത് ബോവിൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസിലാക്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : October 30, 2026 at 5:18 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: ബനാസ്കന്ത ജില്ലയിൽ നടന്ന റോഡ്ഷോയിലൂടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സന്ദർശനവേളയിൽ, 14,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്കും അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ട് ആർപ്പുവിളിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് കർഷക സമൂഹത്തോടുമുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി വാചാലനായി. “എന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് തുടരും. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പ്രകാരം ചെറുകിട കർഷകർക്ക് എന്റെ സർക്കാർ 4.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,” മോദി പറഞ്ഞു.
കർഷകരുടെ മേൽ ഭാരം ചുമത്തില്ല
ഇറാനിലേതുപോലുള്ള ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വള വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മോദി പറഞ്ഞു. ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനുശേഷം കർഷകർക്ക് വളവും എൽപിജിയും ലഭിക്കില്ലെന്ന് ചിലർ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇത് മോദിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും വളങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇടയിൽ, കേന്ദ്രസർക്കാർ കർഷകരുടെ മേൽ ഭാരം ചുമത്താൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. സർക്കാർ എപ്പോഴും കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും അവരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിബിബിആർസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
ഗുജറാത്തിലെ ബനാസ്കന്ത ജില്ലയിലെ ഭിൽഡിയിൽ, തദ്ദേശീയ കന്നുകാലി ഇനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാൽ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭാരത് ബോവിൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ (ബിബിബിആർസി) പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഗുജറാത്തിൽ എത്തിയ മോദി, കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുകയും അതിന്റെ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി-ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ (ഇടി-ഐവിഎഫ്) ലബോറട്ടറിയും കന്നുകാലി ഫാമും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘവി, ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ കൂടിയായ ബനാസ് ഡയറി ചെയർമാൻ ശങ്കർ ചൗധരി എന്നിവർ സന്ദർശന വേളയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.\
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127 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 325 കോടി രൂപയിൽ നിർമ്മിച്ച ബിബിബിആർസി, നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ (എൻഡിഡിബി) സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗനിർദേശത്തോടെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷന്റെ പിന്തുണയോടെയും ബനാസ് ഡയറി സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
തദ്ദേശീയ കന്നുകാലികളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാൽ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇൻ-വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ (IVF), ഭ്രൂണ കൈമാറ്റം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന പ്രജനന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കും. പ്രതിവർഷം 25,000 ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഭ്രൂണങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മെഹ്സാനി, ബന്നി, ജാഫറാബാദി, മുറ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എരുമ ഇനങ്ങളെ കൂടാതെ, കാങ്ക്രെജ്, ഗിർ, സഹിവാൾ, തർപാർക്കർ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശീയ പശു ഇനങ്ങളിലും കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം
വർധിച്ചുവരുന്ന കന്നുകാലി പരിപാലന ചെലവുകളും കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലിത്തീറ്റ ലഭ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബീജം, ഭ്രൂണങ്ങൾ, പ്രജനന സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ കന്നുകാലി കർഷകർക്ക് കേന്ദ്രം നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ഭിൽഡി സന്ദർശന വേളയിൽ, ബനാസ് ഡയറിയുടെ അഞ്ച് പ്രധാന വികസന പദ്ധതികൾ മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ കർഷകരുടെയും കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവരുടെയും ഒരു വലിയ സംഘം പങ്കെടുത്തു. മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മോദിക്ക് ആദരവർപ്പിക്കാൻ ദീസയിലെ പാൽഡി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള രവി ചൗഹാൻ എന്ന യുവാവ് സ്വയം വരച്ച ചിത്രം കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഛായാചിത്രം വരക്കാൻ 30 ദിവസം ചെലവഴിച്ചതായും മോദി അതിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ മതിയെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് അത് പരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. “ഈ രേഖാചിത്രത്തിൽ മോദി സാഹിബ് ഒരു ഒപ്പ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കസേരകൾക്ക് പകരം കട്ടിലുകൾ
പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കസേരകൾക്ക് പകരം പരമ്പരാഗത കട്ടിലുകളോ ഖാറ്റുകളോ ആണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ നാടോടി സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമായും ബനാസ്കന്തയുടെ സവിശേഷമായ മുഖമുദ്രയായും തദ്ദേശീയവും പരമ്പരാഗതവുമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ പ്രവീൺ മാലി എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഈ ക്രമീകരണത്തെ പ്രശംസിച്ചു.
ഭിൽഡിയിലെ ഈ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം, മോദി ഗാന്ധിനഗറിലെ രാജ്ഭവനിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുകയും തുടർന്ന് ഏക്താ നഗറിൽ ഒരു രാത്രി തങ്ങുകയും ചെയ്യും. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 31 ന് ദേശീയ ഏകതാ ദിന പരിപാടിയിൽ (രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്) പങ്കെടുക്കും. ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം, രാത്രി 9:10 ന് മോദി വഡോദര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും.
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