പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ യാത്ര; ഈ വര്ഷം ചെലവായത് 74.58 കോടി രൂപ, 2021 മുതൽ 550 കോടി രൂപയിലധികം, കണക്കുകളിങ്ങനെ...
ഈ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചെലവ് മെയ് മാസത്തെ സന്ദർശനങ്ങൾക്കായിരുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : August 6, 2026 at 4:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി ഇതുവരെ 74.58 കോടി രൂപയിലധികം ചെലവായി. 2021 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി ആകെ 550 കോടി രൂപയിലധികം ചെലവഴിച്ചു. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പബിത്ര മാര്ഘേരിറ്റയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രകൾക്ക് ചെലവായ തുകയുടെ കണക്ക് വിവരങ്ങൾ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചെലവ് മെയ് മാസത്തെ സന്ദർശനങ്ങൾക്കായിരുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് 2025-ൽ 180 കോടി രൂപയിലധികവും 2024-ൽ 109 കോടി രൂപയും, 2023-ൽ 93 കോടി രൂപയും, 2022-ൽ 55 കോടി രൂപയും 2021-ൽ 36 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു. 2026-ലെ ചെലവ് കണക്കുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കിയ ശേഷം അന്തിമമാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ജൂണിലെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ തയ്യാറായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം, വിതരണ ശൃംഖലകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി ഇന്ത്യയുടെ ഉഭയകക്ഷി, പ്രാദേശിക, ആഗോള ഇടപെടലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായ മാർഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉന്നതതല സന്ദർശനങ്ങളെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഈ സന്ദർശനങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രങ്ങളുടെ രാജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ലഭിച്ച മൊത്തം എഫ്ഡിഐ 381.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണെന്നും സഭയെ അറിയിച്ചു.
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2021 ജൂലൈ മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളിൽ 316 ധാരണാപത്രങ്ങളും (എംഒയു) കരാറുകളും ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി (എഐ), പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, ബഹിരാകാശം, മൊബിലിറ്റി, മൈഗ്രേഷൻ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം, സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങളുമായും അമേരിക്കയുമായുള്ള സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കരാറുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്ശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുചടങ്ങുകള്, അതില് പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം, പരസ്യങ്ങള്ക്കും പ്രചാരണത്തിനും ചെലവായ തുക എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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