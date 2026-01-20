അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയക്കണം; അർബൻ നക്സലുകള് രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി 45-കാരനായ നിതിൻ നബിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് പുറമെ അർബൻ നക്സലുകളും ജനസംഖ്യാപരമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നവും കരുത്തതുമായ പല രാജ്യങ്ങളും നിലവിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നാടുകടത്തുകയാണെന്നും, അത്തരം നടപടികളെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പതാകവാഹകരും തങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാരാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ദരിദ്രർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കാൻ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത്തരം കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണെന്നും അവരുടെ മുഖം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗുരുതര വെല്ലുവിളിയായി അർബൻ നക്സലുകള് മാറുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. അർബൻ നക്സലുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാരിനെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിശബ്ദരാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മോദിയെക്കുറിച്ചോ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയി പ്രതികരിച്ചാൽ, അർബൻ നക്സൽ ശൈലി പിന്തുടരുന്ന ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിജെപിയെ വർഷങ്ങളോളം ഇത്തരത്തിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായി മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന ഈ അർബൻ നക്സൽ ശൃംഖലയെ സംഘടനയുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കരുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
അതേസമയം, സ്ഥാനമേറ്റ നിതിന് നബിന് ബിജെപിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും നബിന് അനുകൂലമായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശക്തമായ സംഘടനാ സമവായത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളില്ലാതെ നാമനിർദ്ദേശവും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഏക സ്ഥാനാർഥിയായി ബിജെപി നിതിൻ നബിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 12-ാമത് ദേശീയ മേധാവിയായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കി.
