'പാകിസ്ഥാന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികള് സമ്മാനിച്ച ആ പേര്', ദീപാവലിക്ക് സായുധ സേനയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിലെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : October 20, 2025 at 1:38 PM IST
പനാജി: പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയത് 'ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്' എന്ന പേരാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഗോവ തീരത്ത് ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തില് സൈനികര്ക്കൊപ്പമുള്ള ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. സൈനിക വേഷത്തിലാണ് മോദി പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്.
ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിക്രാന്ത് എന്ന പേര് തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഭീതിയുടെ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശത്രുവിൻ്റെ ധൈര്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു പേരായിരന്നുവെന്നും ഇതാണ് ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിൻ്റെ ശക്തിയെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
സായുധ സേനയെ പ്രശംസിച്ച് മോദി
ഇന്ത്യൻ കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ പാകിസ്ഥാൻ കീഴടങ്ങാൻ കാരണം സായുധ സേനകൾക്കിടയിലെ ഏകോപനമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ശക്തി, വ്യോമസേനയുടെ കഴിവ്, സൈന്യത്തിൻ്റെ ധൈര്യം എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ പാകിസ്ഥാൻ വേഗത്തിൽ കീഴടങ്ങാൻ കാരണമായതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് സായുധ സേനകൾക്കിടയിലുള്ള ശക്തമായ ഏകോപനത്തിൻ്റെ തെളിവായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ എടുത്തുകാട്ടുകയും ചെയ്തു.
ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ (സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ) ഉയർന്ന പ്രതീകമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ നിർമിച്ച വിമാനവാഹിനിയായ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണ യുദ്ധകപ്പലായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും തെളിവാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെയും ആഗോള സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്. വലുതും, വിശാലവും, ആകർഷണീയവുമാണിത്. ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ നിർമിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിച്ചുവെന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സേനക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ഗോവ, കാർവാർ തീരത്ത് ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിലെ നാവികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ ധീരരായ സൈനികരുടെ കൂടെ ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
സൈനിക വേഷത്തിലാണ് മോദി നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ രംഗം അവിസ്മരണീയമാണ്. ഒരു വശത്ത് സമുദ്രവും മറുവശത്ത് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ ധീരരായ സൈനികർ ഉണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
Celebrating Diwali with our brave Navy personnel on board the INS Vikrant. https://t.co/5J9XNHwznH— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
നാവികസേനയിലെ എല്ലാ ധീരരായ സൈനികർക്കൊപ്പം ഇത്തവണ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ താൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യ–പാക് അതിർത്തിയിലെ സായുധസേനക്കൊപ്പമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഘോഷം.
ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്
262 മീറ്റർ നീളവും ഏകദേശം 45,000 ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഒരു ഭീമൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലാണ് ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്. ഇത് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ വലുതും കൂടുതൽ നൂതനവുമാണ്. 88 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാല് ഗ്യാസ് ടർബൈനുകളാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 28 നോട്ട് വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് കരാർ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഏകദേശം 20,000 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഇത് നിർമിച്ചത്. 2007, 2014, 2019 വർഷങ്ങളിലായാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തികരിച്ചത്. 2013 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കപ്പൽ നീറ്റിലിറക്കിയത്. യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, കപ്പൽ നാവിഗേഷൻ, അതിജീവനം എന്നിവയ്ക്കായി ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്രാന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Highlights from INS Vikrant, including the Air Power Demo, a vibrant cultural programme and more… pic.twitter.com/Br943m0oCC— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
മിഗ്-29കെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, കാമോവ്-31, എംഎച്ച്-60ആർ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ (എഎൽഎച്ച്), ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് (നേവി) (എൽസിഎ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ 30 വിമാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന എയർ വിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കപ്പലിന് കഴിയും എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
