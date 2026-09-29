പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ബിരുദം: കെജ്രിവാളിൻ്റെ അപ്പീൽ തള്ളി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി; 25,000 രൂപ പിഴ ശരിവെച്ചു
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ബിരുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഐസി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ കെജ്രിവാൾ നൽകിയ അപ്പീലാണ് തള്ളിയത്.
By PTI
Published : September 29, 2026 at 5:11 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ (സിഐസി) ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ കെജ്രിവാൾ നൽകിയ അപ്പീലാണ് തള്ളി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി.
സിഐസിയുടെ 2016ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയതും വിവരാവകാശ നിയമ (RTI) വ്യവസ്ഥകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും നിസാരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെജ്രിവാളിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ കാരണമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുനിത അഗർവാൾ, ജസ്റ്റിസ് ഡി. എൻ. റേ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീൽ തള്ളിയത്.
"ഈ കേസിലെ വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, വിധിന്യായത്തിൽ അപ്പീൽഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളിലോ നടപടികളിലോ യാതൊരു പിശകും കണ്ടെത്താനായില്ല. അതിനാൽ, പിഴ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഉത്തരവുകളില്ലാതെ അപ്പീൽ തള്ളുന്നു" ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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അപ്പീൽ വാദത്തിനിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കെജ്രിവാൾ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട്, തൻ്റെ കക്ഷി അതിനായി 'നിർബന്ധപൂർവം' ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി വാദിച്ചു. ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിഐസി സ്വമേധയാ (suo motu) നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും തന്നെ അതിൽ എതിർകക്ഷിയായി ചേർത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, ബിരുദ വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാല സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അത് ഒരിക്കലും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് കെജ്രിവാളിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വാദം തള്ളുകയാണുണ്ടായത്. ആ ബിരുദം യഥാർഥത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ — പൊതുതാൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാല അത് ലഭ്യമാക്കിയതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ (RTI Act) പരിധിയിൽ വരണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേസ് തുടരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് കെജ്രിവാളിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
കെജ്രിവാൾ ഈ കേസിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുകയും സ്ഥാപനത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനായി പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചത്. വിവരാവകാശ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അഭ്യർഥനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലപ്പെട്ട തൊഴിൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ അപ്പീൽ നൽകിയ കെജ്രിവാളിൽ നിന്ന് കോടതി പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് കത്തെഴുതി കെജ്രിവാൾ
2016ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബിരുദം പരസ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാർ രേഖകൾ പരസ്യമാക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മോദിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്മിഷൻ എന്തിനാണ് "മറച്ചുവെക്കാൻ" ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് കെജ്രിവാൾ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് (CIC) കത്തെഴുതിയിരുന്നു.
ഏപ്രിലിൽ, അന്നത്തെ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ ആയിരുന്ന എം. ശ്രീധർ ആചാര്യലു, മോദി നേടിയ ബിരുദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കെജ്രിവാളിന് നൽകാൻ ഡൽഹി സർവകലാശാലയോടും ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയോടും (GU) നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരാളുടെ "കൗതുകം നിറഞ്ഞതും നിരുത്തരവാദപരുമായ ആവശ്യം" വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പൊതുതാൽപ്പര്യമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർവകലാശാല കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം, കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം റദ്ദാക്കുകയും "ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസ"ത്തിന് (കോടതിയുടെ അമിതാധികാര പ്രയോഗത്തിന്) മുതിർന്നതിന് കമ്മീഷനെ വിമർശിക്കുകയും കെജ്രിവാളിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ കേജ്രിവാൾ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ അപ്പീൽ നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 1983ൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ 62.3 ശതമാനം മാർക്കോടെ എക്സ്റ്റേണൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി എം.എ. പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് 2016 മെയ് മാസത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയുടെ അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ എം.എൻ. പട്ടേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
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