കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ശീലിച്ചത് അടിമ മനോഭാവമെന്നും മോദി
''കോൺഗ്രസ് ആ പാപം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു''.
Published : October 31, 2025 at 5:38 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ പരേഡിൻ്റെ അവസാന ദിവസം കോണ്ഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ശീലിച്ചത് അടിമ മനോഭാവമാണെന്ന് വിമർശനം. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ മതപരമായ വിഭജനമാണ് ബംഗാള് വിഭജനമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി വിമർശിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ പരേഡിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അടിമ മാനസികാവസ്ഥയോടെ ബംഗാള് വിഭജനത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത് കോണ്ഗ്രസ് ആണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് അടിമത്ത മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചപ്പോള് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഓരോ പൗരൻ്റെയും ശബ്ദമായി വന്ദേമാതരം മാറി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാജ്യം വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കും. 1905-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാൾ വിഭജിച്ചപ്പോൾ, വന്ദേമാതരമായിരുന്നു പ്രതികരിച്ച പൗരന്മാരുടെ ശബ്ദമായി മാറിയതെന്നും മോദി പ്രസംഗിച്ചു.
''വന്ദേമാതരം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ശബ്ദമായി മാറി. വന്ദേമാതരം ചൊല്ലുന്നത് നിരോധിക്കാൻ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചു. അക്കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരിക്കലും വിജയിച്ചില്ല. വന്ദേമാതരം ചൊല്ലൽ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കോൺഗ്രസ് നേടി. മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കോൺഗ്രസ് വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്തു. ഇതിനർഥം കോൺഗ്രസ് സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്", പ്രാധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വന്ദേമാതരം തകർക്കാനും വിച്ഛേദിക്കാനും വിഭജിക്കാനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ച ദിവസം. അത് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. കോൺഗ്രസ് ആ പാപം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നുവെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു.
Here are some more glimpses from the Ekta Parade in Kevadia. pic.twitter.com/qeZ6PYgn7Y— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
കെവാഡിയയിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് പ്രധാനമന്ത്രി ആദരവ് അര്പ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെയാണ് ആദരവ് അർപ്പിച്ച് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ ദർശനത്തിന് ആദരവ് നേരുന്നുവെന്നാണ് മോദി കുറിച്ചത്.
The Ekta Parade was a grand occasion for the Central Armed Police Forces (CAPFs) and State Police forces to showcase their skills and courage. Equally noteworthy was the vibrant participation of our Nari Shakti. Women personnel demonstrated martial arts and unarmed combat drills. pic.twitter.com/htzVK2GLAj— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് ദേശീയ അഭിമാനത്തിൻ്റെയും സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ഏകീകൃതവും ശക്തവും സ്വാശ്രയവുമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ ദൃഢനിശ്ചയം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നും മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
