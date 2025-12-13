എന്ഡിഎയുടെ മിന്നും വിജയത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി, ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഴിത്തിരിവെന്നും മോദി
തലസ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്നായിരുന്നു സ്ഥലം എംപിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ശശി തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം
Published : December 13, 2025 at 4:43 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 5:33 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ച വോട്ടര്മാര്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എക്സില് പങ്കു വച്ച കുറിപ്പിലെ മോദി തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി -എന്ഡിഎ സഖ്യം നേടിയ വിജയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഴിത്തിരിവാണെന്നും മോദി കുറിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന അഭിലാഷങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കാന് നമ്മുടെ പാര്ട്ടിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗരത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read: കേരളത്തില് യുഡിഎഫ് തരംഗം, എല്ഡിഎഫിന് ഞെട്ടല്; പാലക്കാട്ടും പന്തളത്തും ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിക്കും എന്ഡിഎയ്ക്കും വോട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലുടനീളമുള്ളവര്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളം ഇടതുമുന്നണിയെയും യുഡിഎഫിനെയും കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭരണത്തിനും വികസിത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരേയൊരു വഴിയായാണ് അവര് എന്ഡിഎയെ കാണുന്നതെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
My gratitude to the people across Kerala who voted for BJP and NDA candidates in the local body polls in the state. Kerala is fed up of UDF and LDF. They see NDA as the only option that can deliver on good governance and build a #VikasitaKeralam with opportunities for all.— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025
പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ച ഇടതുമുന്നണിയുടെ പരാജയമാണ് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അവര് ശബരിമലയില് ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിന്റെയും അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മയുടെയും മറുപടിയാണ് ജനങ്ങള് തന്നിരിക്കുന്നത്. കോണ്ഗ്രസിന് ലഭിച്ച വിജയം താത്ക്കാലികമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരാണ് വികസനം നടത്താന് പോകുന്നത്, ആരാണ് ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാന് പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം ജനങ്ങള് തീരുമാനിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങള് മാറ്റം കൊണ്ടു വന്നു. അതിന് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് വ്യക്തമാക്കി. കോര്പ്പറേഷനിലെ മേയറെ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തലസ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്നായിരുന്നു സ്ഥലം എംപിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ശശി തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്താകെയുണ്ടായ യുഡിഎഫ് വിജയത്തെ അഭിനന്ദിച്ച തരൂര് തലസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി വിജയത്തെയും അഭിനന്ദിക്കാന് യാതൊരു മടിയും കാട്ടിയില്ല. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭരണത്തോടുള്ള എതിര്പ്പാണ് യുഡിഎഫിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും വിജയത്തിലൂടെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയില് വിശ്വാസം അര്പ്പിച്ച കേരള ജനതയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അര്പ്പിച്ച് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായത് നിര്ണായകവും ഹൃദ്യവുമായ വിധിയാണെന്നും രാഹുല് എക്സില് കുറിച്ചു.
യുഡിഎഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജനവിധിയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് ശക്തമായ തിരിച്ച് വരവ് നടത്തുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് കേള്ക്കുകയും പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം വേണമെന്ന കേരള ജനതയുടെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
A salute to the people of Kerala for placing their trust in the UDF in the local body elections. This is a decisive and heartening mandate.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 13, 2025
These results are a clear sign of growing confidence in the UDF and point the way towards a sweep in the upcoming Assembly election.
The…
കേരള ജനതയ്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്നതിലാണ് തങ്ങള് ഇപ്പോള് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ദൈനംദിന ആശങ്കകള് ദൂരീകരിക്കും. സുതാര്യവും ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കുന്നതുമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും രാഹുല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയിച്ചു. ഈ മഹാവിജയം സാധ്യമാക്കിയ ഓരോ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും നേതാക്കള്ക്കും നന്ദി അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നപ്പോള് ഒരു കോര്പ്പറേഷന്, രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 26 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില് എന്ഡിഎ മുന്നിട്ട് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തില് ആദ്യമായാണ് ഒരു കോര്പ്പറേഷന് എന്ഡിഎ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 2020ല് കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയില് നഷ്ടമായ കോര്പ്പറേഷന് ഭരണത്തിലേക്കാണ് എന്ഡിഎ ഇക്കുറി കടന്ന് കയറുന്നത്.