അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും യുഎഇയും; സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമായ പിന്തുണയെന്ന് മോദി

ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മോദി യുഎഇലെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് പ്രത്യേക നന്ദിയും മോദി അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തിലൂടെ നേട്ടങ്ങളേറെയാണ്.

Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi (IANS/Video Grab)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 5:14 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ യുഎഇക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. യുഎഇയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്‍കി. ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മോദി യുഎഇലെത്തിയത്.

ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുവിനെ കാണാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ താന്‍ അത്യധികം സന്തോഷവനാണെന്നും സഹോദരൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌തും നരേന്ദ്ര മോദി. "കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കാണാൻ ഞാൻ അത്യധികം സന്തോഷവാനാണ്. യുഎഇക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു,'' മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. ദേശീയ ഐക്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതിന് മോദി അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം സംവാദത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനു അഭ്യർഥിച്ചു. അതേസമയം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവും ആക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അന്താരാഷ്‌ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇന്ത്യ നില കൊള്ളുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യ യുഎഇ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച

ഇരു നേതാക്കളും രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളിൽ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. ഊർജ സഹകരണത്തിൽ, പരസ്‌പര താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ചർച്ചകള്‍ നടത്തി. കൂടാതെ പ്രതിരോധം, ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ബാങ്കിങ് മേഖല എന്നിവയിലെ പ്രധാന കരാറുകളിലും ഒപ്പുവച്ചു.

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം തന്ത്രപരവും സുരക്ഷിതവും ആക്കുന്നതിന് പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്ത കരാറില്‍ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ഒപ്പുവച്ചു. ഊർജമേഖലയിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്ത്രപ്രധാനമായ പെട്രോളിയം കരുതൽ ധാരണാപത്രത്തിലും ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയംവാതകം (എൽപിജി) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാറിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. കൂടാതെ വഡിനാറിൽ ഒരു കപ്പൽ ഒരു കപ്പൽ നന്നാക്കൽ ക്ലസ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു.

മോദിക്ക് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വീകരണം

അബുദാബിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ വിന്യസിച്ച് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയാണ് യുഎഇ സ്വീകരിച്ചത്. എയർ ഇന്ത്യ വൺ എന്ന് നാമകരണമുള്ള ബോയിങ് 777-300ER വിമാനത്തിലാണ് മോദി വെള്ളിയാഴ്‌ച യുഎഇയിലെത്തിയത്. യുഎഇ നൽകിയ വരവേൽപ്പിന് മോദി നന്ദിയറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയും ഏഴാമത്തെ വലിയ നിക്ഷേപ സ്രോതസുമാണ് യുഎഇ. സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ നെതർലൻഡ്‌സ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളും മോദി സന്ദർശിക്കും.

മോദിയുടെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പര്യടനം

പ്രധാനമന്ത്രി മെയ് 15 മുതൽ 17 വരെ നെതർലൻഡ്‌ സന്ദശിക്കും. അവിടെ വച്ച് ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും വില്ലെം-അലക്‌സാണ്ടർ രാജാവിനെയും മാക്‌സിമ രാജ്ഞിയെയും കാണുകയും ചെയ്യുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സന്ദർശനത്തിൽ അർധചാലകങ്ങൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഇന്നൊവേഷൻ, പ്രതിരോധം, ജല മാനേജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സന്ദർശനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മെയ് 17-18 തീയതികളിൽ സ്വീഡൻ സന്ദർശിക്കുകയും സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇരു നേതാക്കളും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌നുമായി ചേർന്ന് വ്യവസായത്തിനായുള്ള യൂറോപ്യൻ റൗണ്ട് ടേബിളിനെ സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നോർവേയിൽ, മെയ് 19 ന് ഓസ്‌ലോയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-നോർഡിക് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കും. നോർവീജിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗഹർ സ്‌റ്റോറുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻലൻഡ്, ഐസ്‌ലൻഡ്, സ്വീഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

