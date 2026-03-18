'രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൂർണ വിരാമമില്ല'; രാജ്യസഭയിൽ വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങള്‍ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 1:51 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ സംഭാവനകളും അനുഭവങ്ങളും എന്നെന്നേക്കുമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൂർണ വിരാമമില്ലെന്നും എന്നും പൊതുജീവിതം ഔപചാരിക റോളുകൾക്കപ്പുറം തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസംഗിച്ചു. വിടവാങ്ങൽ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൂടാതെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സംഭാവനകൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. "വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോള്‍, ഓരോ അംഗത്തിനും അതുല്യമായ പങ്കുണ്ട്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി സഭ വിടുന്ന അംഗങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവസാനമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം ഒരു തുടർച്ചയായ യാത്രയാണ്, നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ കാലാവധികൾക്കപ്പുറത്തേക്കും നീളുന്നു.

Vice President with retiring MPs and other members of the Parliament. (X/Vice President)

ദേവഗൗഡ, ഖാർഗെ, ശരദ് പവാർ തുടങ്ങിയ ആദരണീയരായ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികം പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ച മുതിർന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയണം. എല്ലാ പുതിയ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളും (എംപി) സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സംഭാവനകള്‍ ചെയ്യണം. സമൂഹം തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതരായിരിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർഥം. എന്നെപ്പോലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ നാമെല്ലാവരും ഈ വിശിഷ്‌ട മുതിർന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണിത്," - പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവൻഷിൻ്റെ സമന്വയ മനോഭാവത്തെയും മോദി പ്രശംസിച്ചു. നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവൻഷും വിടപറയുന്നു. ഗണ്യമായ കാലം ഈ സഭയിൽ തൻ്റെ പദവിയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കാനുള്ള പദവി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗമ്യമായ സംസാരശേഷിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം നേടാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓരോ രണ്ട് വർഷത്തിലും ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന അംഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നു. പുതിയ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നാല് വർഷമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പിരിഞ്ഞുപോകാത്ത അംഗങ്ങൾ വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ തുടർച്ചയായ സംഭാവനകൾ സഭയെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുമെന്നും ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിടപറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ എംപിമാർക്കും പഴയതും പുതിയതുമായ പാർലമെൻ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അതുല്യമായ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള പദവി അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലും തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലും പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

