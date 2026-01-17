ETV Bharat / bharat

"ബംഗാളിൽ ബിജെപി വരണം, കേരളത്തില്‍ വരെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മേയർ ഉണ്ട്", മമതയ്‌ക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി

തൃണമൂൽ നേതാക്കളും സിൻഡിക്കേറ്റുകളും സാധാരണക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചു..

Narendra Modi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
മാൾഡ: പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വൻതോതിലുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നും മാൾഡ, മുർഷിദാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അടുത്തിരിക്കെ മാൽഡ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിക്കെതിരെയും തൃണമൂല്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയത്.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റമാണ് ബംഗാളിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം. തൃണമൂൽ സർക്കാരും അതിൻ്റെ സിൻഡിക്കേറ്റുകളും സാധാരണ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് മാൾഡ, മുർഷിദാബാദ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ വളരെയധികം ബാധിച്ചുവെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയുമയ ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്ത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മാറ്റുവാസിനെപ്പോലുള്ള അഭയാർഥികൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്ത് വികസിതവും സമ്പന്നവുമായ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിലും അത് ആവശ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ടിഎംസിയുടെ "സിൻഡിക്കേറ്റ്" സംവിധാനം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചു. ഇത് നിരവധി മേഖലകളിൽ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. നല്ല ഭരണം ഉറപ്പാക്കിയ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാൽ ബംഗാളിന് ചുറ്റുമെന്നും അതിനാൽ ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ വരവ് സംസ്ഥാനത്തിന് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ബംഗാളിന് പുതിയ മുദ്രാവാക്യം

പശ്ചിമ ബംഗാളിന് പുതിയ മുദ്രാവാക്യം അവതരിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മാറ്റം ആവശ്യമാണന്നും ബിജെപി സർക്കാർ വരണമെന്നും വേദിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. "പൽത്താനോ ഡോർക്കർ, എബർ ചായ് ബിജെപി സർക്കാർ" എന്നതാണ് പുതിയ മുദ്രാവാക്യം. പ്രവർത്തകരും അനുയായികളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണിത്.

ബംഗാളിൽ യഥാർഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാവി താൻ കാണുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെ വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ബിജെപി മോചിപ്പിച്ചു. മാറ്റം ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് ഒരു ബിജെപി സർക്കാർ വേണം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ചരിത്ര വിജയം നേടി. കേരളത്തിലും പാർട്ടിക്ക് ഒരു മേയർ ഉണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് ബിജെപിയുടെ വിജയം അസാധ്യമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് നുണകളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബിജെപി ജയിച്ചു. ഇത്തവണ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് വൻ വിജയം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനമാണ് മുൻഗണയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

