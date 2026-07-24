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ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ന് ചേരുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ബില്ലിന് അന്തിമരൂപം നൽകുമെന്നും തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 6:20 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ന് ചേരുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ബില്ലിന് അന്തിമരൂപം നൽകുമെന്നും തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിക്ക് പകരം നരേഷ് ഗാംഗ്‌വാറിനെ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസത്തിനിടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ ഫലപ്രദമായ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാരെ പിടികൂടി ജയിലിലടച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഒരു അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതിനാണ് സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയത്. 22 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ജൂലൈ 19ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം സമർപ്പിക്കാൻ വകുപ്പുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി അവർ ഇതിനുള്ള പ്രമേയം സമർപ്പിച്ചു. അതിവേഗ കോടതികൾക്കും കടുത്ത ശിക്ഷകൾക്കുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ പ്രമേയം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് അന്തിമരൂപം നൽകിയ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാരത്തിൽ തന്നെ ബിൽ പാസാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി എന്ന പ്രധാന ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അർധരാത്രിയിലുള്ള ഇത്തരം വീഡിയോകൾ വഴി വിദ്യാർഥികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അപമാനിക്കരുതെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുക, വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കുക, മാപ്പ് പറയുക എന്നീ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്.

പശ്ചാത്തലം
രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന നീറ്റ്, യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാനും കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ വേഗത്തിൽ വിധി പറയാനും കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സുതാര്യമായ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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NARENDRA MODI PAPER LEAK
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
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