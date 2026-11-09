പ്രധാനമന്ത്രി-സെലെന്സ്കി ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം; സമാധാനത്തിനായി എല്ലാ വിധത്തിലും സംഭാവന നല്കാന് ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമെന്ന് മോദി
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനായി സംഭാവന നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
By PTI
Published : November 9, 2026 at 8:44 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിര് സെലെന്സ്കിയും ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തി. റഷ്യയുമായുള്ള സംഘര്ഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും സംഭാവന നല്കാന് ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമാണെന്ന് മോദി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ സമീപനമാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ചര്ച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ഈ സംഘര്ഷം പരിഹരിക്കപ്പെടാവൂ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരമായ നിലപാടും ആവര്ത്തിച്ചു.
സംഘര്ഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകാന് ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (പിഎംഒ) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. ടെലിഫോണ് സംഭാഷണത്തിനിടെ, നിലവിലുള്ള സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പ്രസിഡന്റ് സെലെന്സ്കി പങ്കുവെച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തില്, വിവിധ മേഖലകളില് ഇന്ത്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചും നേതാക്കള് ചര്ച്ച ചെയ്തു.
Glad to have had a productive telephone conversation with President Zelenskyy. We reviewed our wide-ranging bilateral cooperation and agreed to further strengthen India-Ukraine ties. I thanked President Zelenskyy for sharing his perspectives on the ongoing conflict, its humanitarian aspects and various efforts to restore peace. Reiterated India’s firm commitment to contributing in every possible way towards a peaceful resolution. @ZelenskyyUA— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2026
"പ്രസിഡന്റ് സെലെന്സ്കിയുമായി ഫലപ്രദമായ ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്താന് സാധിച്ചതില് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തുകയും ഇന്ത്യ-യുക്രെയ്ന് ബന്ധം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു" പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 'എക്സില്' കുറിച്ചു. "തുടരുന്ന സംഘര്ഷത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മാനുഷിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിവിധ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്കുവെച്ചതിന് പ്രസിഡന്റ് സെലെന്സ്കിക്ക് ഞാന് നന്ദി അറിയിച്ചു. സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും സംഭാവന നല്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധത ഞാന് ആവര്ത്തിച്ചു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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"സമാധാനത്തിനും ചര്ച്ചകള്ക്കും" ഇന്ത്യ നല്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ യുക്രെയ്ന് വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് സെലെന്സ്കി ഒരു സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി. "ഈ ഭയാനകമായ യുദ്ധം അന്തസോടെയും ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തോടെയും അവസാനിപ്പിക്കാന് ലോകം മുഴുവന് പരിശ്രമിക്കുമ്പോള്, ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു.
റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില് "ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന" യുക്രെയ്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓഗസ്റ്റില് സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞിരുന്നു. യുക്രെയ്ന് സംഘര്ഷത്തിന് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള പരിഹാരം കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മോദിക്ക് "വളരെ നല്ല ആശയങ്ങള്" ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം "ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും" ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാറുണ്ടെന്നും റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിര് പുടിന് ഒക്ടോബറില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
"യുദ്ധങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കില്, അദ്ദേഹം അത്തരം ലോകനേതാക്കളില് ഒരാളാണ്. വ്യക്തിതലത്തില് സൗഹൃദപരവുമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യുക്രെയ്നിലെ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" പുടിന് പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്ന് സംഘര്ഷം പരിഹരിക്കുന്നതില് പ്രായോഗികമായ സംഭാവന നല്കാന് ഇന്ത്യ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സന്നദ്ധതയ്ക്കും ആശയങ്ങള്ക്കും റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് റഷ്യന് വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു.
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